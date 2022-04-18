https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/ankvab-potreboval-dorabotat-mery-po-nedopuscheniyu-nezakonnogo-sovmestitelstva-v-gosorganakh-1038712397.html
Анкваб потребовал доработать меры по недопущению незаконного совместительства в госорганах
Анкваб потребовал доработать меры по недопущению незаконного совместительства в госорганах
В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T19:37+0300
2022-04-18T19:37+0300
2022-04-18T19:37+0300
в абхазии
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александр анкваб
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб потребовал от вице-премьеров в сжатые сроки доработать документ, предусматривающий меры по недопущению незаконного совместительства штатных ставок работниками госорганов, получающими доплаты к зарплате по программе софинансирования России. Об этом сообщается на сайте Правительства. По словам премьер-министра, руководители госучреждений, которые получают средства по программе софинансирования заработной платы, будут нести персональную ответственность в случае неисполнения решения Правительства. В противном случае эта программа будет сокращена.В рамках реализации договоренностей, заключенных между Абхазией и Россией, с 2015 года идет поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям специалистов бюджетной сферы.В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения.Было установлено завышение среднесписочной численности работников во многих государственных учреждениях. Причиной недостоверного количества работников назвали совмещение работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/narusheniya-vyyavili-v-ispolzovanii-rossiyskoy-finansovoy-pomoschi-dlya-abkhazii-1037739838.html
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кабмин абхазии, александр анкваб, министерство финансов абхазии, абхазия
Анкваб потребовал доработать меры по недопущению незаконного совместительства в госорганах
В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik.
Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб потребовал от вице-премьеров в сжатые сроки доработать документ, предусматривающий меры по недопущению незаконного совместительства штатных ставок работниками госорганов, получающими доплаты к зарплате по программе софинансирования России. Об этом сообщается на сайте
Правительства.
Анкваб подчеркнул, что документ в ближайшее время должен быть представлен на утверждение Кабмина.
По словам премьер-министра, руководители госучреждений, которые получают средства по программе софинансирования заработной платы, будут нести персональную ответственность в случае неисполнения решения Правительства. В противном случае эта программа будет сокращена.
В рамках реализации договоренностей, заключенных между Абхазией и Россией, с 2015 года идет поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям специалистов бюджетной сферы.
В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения.
Было установлено завышение среднесписочной численности работников во многих государственных учреждениях. Причиной недостоверного количества работников назвали совмещение работы.