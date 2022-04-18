https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/ankvab-potreboval-dorabotat-mery-po-nedopuscheniyu-nezakonnogo-sovmestitelstva-v-gosorganakh-1038712397.html

Анкваб потребовал доработать меры по недопущению незаконного совместительства в госорганах

Анкваб потребовал доработать меры по недопущению незаконного совместительства в госорганах

В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T19:37+0300

2022-04-18T19:37+0300

2022-04-18T19:37+0300

в абхазии

кабмин абхазии

александр анкваб

министерство финансов абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/01/1033322378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_999e11b9395b61a6bc65694c9ed0154a.jpg

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб потребовал от вице-премьеров в сжатые сроки доработать документ, предусматривающий меры по недопущению незаконного совместительства штатных ставок работниками госорганов, получающими доплаты к зарплате по программе софинансирования России. Об этом сообщается на сайте Правительства. По словам премьер-министра, руководители госучреждений, которые получают средства по программе софинансирования заработной платы, будут нести персональную ответственность в случае неисполнения решения Правительства. В противном случае эта программа будет сокращена.В рамках реализации договоренностей, заключенных между Абхазией и Россией, с 2015 года идет поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям специалистов бюджетной сферы.В ходе плановой проверки использования средств, выделенных Россией на социально-экономическое развитие Абхазии за период с начала 2019 до второй половины 2021 года, были выявлены нарушения.Было установлено завышение среднесписочной численности работников во многих государственных учреждениях. Причиной недостоверного количества работников назвали совмещение работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/narusheniya-vyyavili-v-ispolzovanii-rossiyskoy-finansovoy-pomoschi-dlya-abkhazii-1037739838.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кабмин абхазии, александр анкваб, министерство финансов абхазии, абхазия