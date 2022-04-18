https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/antonov-moskva-i-vashington-bolshe-ne-partnery-1038705983.html

Антонов: Москва и Вашингтон больше не партнеры

Антонов: Москва и Вашингтон больше не партнеры

Представители российской власти не раз высказывали мнение о том, что санкции против России были введены под давлением США, выгода которых в этом случае... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T14:51+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не партнеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью дипломата изданию "Politico".По словам Антонова, Белый дом должен решить, кем для Америки является Россия – партнером, соперником, оппонентом или врагом.Кроме того, в интервью дипломат задался вопросом, стоит ли верить США после введения санкций, и обвинил Вашингтон в краже российских активов.Западные санкции были введены после начала военной спецоперации на Украине. Они затронули банковскую сферу – российские банки были отключены от международной системы переводов SWIFT, – а также активов российского Центрального банка.Государственные средства, хранящиеся в западных странах, были заморожены, что, по словам российского президента Владимира Путина, означает дефолт Европы по ее обязательствам перед Россией. Глава государства добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/antonov-deystviya-zapada-grozyat-privesti-k-pryamoy-voennoy-konfrontatsii-rf-i-ssha-1038565288.html

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