https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/feyk-nyus-v-sovremennom-mire-kak-borotsya-s-dezinformatsiey-1038711381.html

"Фейк-ньюс" в современном мире: как бороться с дезинформацией

"Фейк-ньюс" в современном мире: как бороться с дезинформацией

В рамках проекта Союза журналистов Абхазии и Международного медиа-клуба "Формат-А3" республику посетил руководитель международного отдела Союза журналистов... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T18:12+0300

2022-04-18T18:12+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир в интервью радио Sputnik рассказал о том, какую цель преследуют фейки и как можно им противостоять.18 апреля в Медиацентре МИД Абхазии состоялась встреча Тимура Шафира с абхазскими журналистами. Тема мастер-класса была сформулирована так: "Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять".Фейковая информация уже вышла из разряда "милой газетной утки" или сплетни о звездах шоу-бизнеса, она превратились в четко слаженную систему, над которой работают целые исследовательские институты, говорит Шафир."Мы видим, что фейки в информационном пространстве сейчас стали главным и наиболее опасным оружием", – сказал он.По словам Тимура Шафира, существует несколько отличительных признаков фейковой информации. Первое – это эмоциональность фейка, которая в самом начале призывает читателя отключить любое критическое мышление."Это эмоциональная подача материалов. Используется набор стереотипов – это убитые, страдания детей, разрушения. Все это обязательно сопровождается фразами или призывами о том, что здесь не надо слов, здесь нужны эмоции и тот, кто считает, что это заслуживает какого-то рассмотрения – то это нелюдь", – отмечает Шафир.Когда человек сталкивается с подобными материалами, самое главное – сохранить беспристрастность и критическое мышление, это первый шаг к тому, чтобы понять насколько правдива информация, подчеркнул он."Как только от вас требуют отключить рассудок и включить только эмоции – здесь что-то не так, вас хотят использовать. Второй критерий, самый главный – верификация источника, откуда пошла эта информация, кто вам о ней сказал, откуда вы ее получили – из анонимной рассылки в телеграм-канале или из какого-то СМИ. Тем не менее, если вы используете малейшее средство верификации, вы узнаете, что сайт был зарегистрирован вчера или позавчера и исключительно для того, чтобы вбросить эту новость", – сказал Шафир.Кроме того, по словам журналиста, следует обращать внимание на имена спикеров, которые доносят ту или иную информацию – это может позволить аудитории понять правдивость представленной информации.

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