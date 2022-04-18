https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/minoborony-rossii-ukraina-gotovit-provokatsii-v-paskhalnuyu-noch-1038703392.html
Минобороны России: Украина готовит провокации в пасхальную ночь
Минобороны России: Украина готовит провокации в пасхальную ночь
Россия не раз обращала внимание мирового сообщества на действия украинских военных, целью которых является обвинение российских солдат в военных преступлениях. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T12:50+0300
2022-04-18T12:50+0300
2022-04-18T13:01+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Министерство обороны России располагает доказательствами того, что украинские националисты готовятся провести несколько провокаций в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной, генерал-полковника Михаила Мизинцева.Мизинцев добавил, что обстрел храмов, по плану Украины, пройдет в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, и в этом Киеву помогает ряд западных стран. Для съемок "преступлений" российской армии планируется привлечь западных журналистов и репортеров.Также Мизинцев добавил, что Россия обладает всеми необходимыми доказательствами преступлений правящего на Украине режима, и призывает ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на Киев.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках официальные украинские власти не раз устраивали провокации, целью которых было убедить мировое сообщество в том, что российские солдаты совершают военные преступления.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220415/rossiya-prigrozila-narastit-raketnye-udary-po-kievu-v-sluchae-atak-na-ee-territoriyu-1038667012.html
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Минобороны России: Украина готовит провокации в пасхальную ночь
12:50 18.04.2022 (обновлено: 13:01 18.04.2022)
Россия не раз обращала внимание мирового сообщества на действия украинских военных, целью которых является обвинение российских солдат в военных преступлениях.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Министерство обороны России располагает доказательствами того, что украинские националисты готовятся провести несколько провокаций в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля, сообщает РИА Новости
со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной, генерал-полковника Михаила Мизинцева.
"Из числа нацбатальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник", – заявил генерал-полковник.
Мизинцев добавил, что обстрел храмов, по плану Украины, пройдет в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях, и в этом Киеву помогает ряд западных стран. Для съемок "преступлений" российской армии планируется привлечь западных журналистов и репортеров.
Также Мизинцев добавил, что Россия обладает всеми необходимыми доказательствами преступлений правящего на Украине режима, и призывает ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации незамедлительно оказать влияние на Киев.
Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках официальные украинские власти не раз устраивали провокации
, целью которых было убедить мировое сообщество в том, что российские солдаты совершают военные преступления.