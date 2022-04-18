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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/minoborony-rossii-vpervye-opublikovalo-spisok-pogibshikh-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-1038704852.html
Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военнослужащих
Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военнослужащих
Всего, по данным военного ведомства России общее число погибших украинских военнослужащих составляет 23 367 человек. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T13:42+0300
2022-04-18T16:16+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Министерство обороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации. Российское военное ведомство опубликовало данные о потерях воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против его бойцов в России возбуждены уголовные дела.В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и нахождение тела.В первом опубликованном поименном списке 386 фамилий: 124 погибших, 262 раненых, всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/peskov-prezident-skazal-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-idet-po-planu-1038704149.html
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украина, россия, политика

Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военнослужащих

13:42 18.04.2022 (обновлено: 16:16 18.04.2022)
© AFP 2022 / FADEL SENNAУкраинские военнослужащие идут вдоль линии фронта к востоку от Харькова
Украинские военнослужащие идут вдоль линии фронта к востоку от Харькова - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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Всего, по данным военного ведомства России общее число погибших украинских военнослужащих составляет 23 367 человек.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Министерство обороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации.

Российское военное ведомство опубликовало данные о потерях воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против его бойцов в России возбуждены уголовные дела.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
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13:22
В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и нахождение тела.
В первом опубликованном поименном списке 386 фамилий: 124 погибших, 262 раненых, всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.
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