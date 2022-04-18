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Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военнослужащих
Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военнослужащих
Всего, по данным военного ведомства России общее число погибших украинских военнослужащих составляет 23 367 человек. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T13:42+0300
2022-04-18T13:42+0300
2022-04-18T16:16+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Министерство обороны России впервые опубликовало список украинских военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации. Российское военное ведомство опубликовало данные о потерях воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против его бойцов в России возбуждены уголовные дела.В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и нахождение тела.В первом опубликованном поименном списке 386 фамилий: 124 погибших, 262 раненых, всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/peskov-prezident-skazal-chto-spetsoperatsiya-na-ukraine-idet-po-planu-1038704149.html
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украина, россия, политика
Минобороны России впервые опубликовало список погибших украинских военнослужащих
13:42 18.04.2022 (обновлено: 16:16 18.04.2022)
Всего, по данным военного ведомства России общее число погибших украинских военнослужащих составляет 23 367 человек.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Министерство обороны России впервые опубликовало
список украинских военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации.
Российское военное ведомство опубликовало данные о потерях воинской части 3057, в состав которой входит неонацистский полк "Азов", против его бойцов в России возбуждены уголовные дела.
В списках, составленных на украинском языке, указаны фамилия, имя и отчество, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и нахождение тела.
В первом опубликованном поименном списке 386 фамилий: 124 погибших, 262 раненых, всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.