https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/narsou-sanguliya-naznachen-io-glavy-gosstandarta-abkhazii-1038712518.html
Нарсоу Сангулия назначен и.о. главы Госстандарта Абхазии
Нарсоу Сангулия назначен и.о. главы Госстандарта Абхазии
Нарсоу Сангулия сменил Галуста Трапизоняна, занимавшего пост главы комитета с мая 2020 года. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T19:23+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Нарсоу Сангулия был назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору, сообщает сайт президента Абхазии.Раньше этот пост занимал Галуст Трапизонян, который был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Народного Собрания Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-zaregistriroval-izbrannykh-deputatov-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038135817.html
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новости, абхазия, госстандарт абхазии
Нарсоу Сангулия назначен и.о. главы Госстандарта Абхазии
19:23 18.04.2022 (обновлено: 19:25 18.04.2022)
Нарсоу Сангулия сменил Галуста Трапизоняна, занимавшего пост главы комитета с мая 2020 года.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik.
Нарсоу Сангулия был назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору, сообщает сайт
президента Абхазии.
Указ о назначении подписал глава республики Аслан Бжания.
Раньше этот пост занимал Галуст Трапизонян, который был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Народного Собрания Абхазии.