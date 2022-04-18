https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/narsou-sanguliya-naznachen-io-glavy-gosstandarta-abkhazii-1038712518.html

Нарсоу Сангулия назначен и.о. главы Госстандарта Абхазии

Нарсоу Сангулия назначен и.о. главы Госстандарта Абхазии

Нарсоу Сангулия сменил Галуста Трапизоняна, занимавшего пост главы комитета с мая 2020 года. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T19:23+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. Нарсоу Сангулия был назначен исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору, сообщает сайт президента Абхазии.Раньше этот пост занимал Галуст Трапизонян, который был освобожден от должности в связи с избранием депутатом Народного Собрания Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220315/tsik-zaregistriroval-izbrannykh-deputatov-narodnogo-sobraniya-abkhazii-1038135817.html

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