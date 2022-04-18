https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-25-aprelya-1038699244.html

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 25 апреля

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 25 апреля

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T09:15+0300

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аэропорт

аэропорт сочи

санкции

россия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 25 апреля, сообщает Росавиация.Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Уточняется, что остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно. Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ekspert-predskazal-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-fone-zakrytykh-aeroportov-yuga-rossii-1038619267.html

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аэропорт, аэропорт сочи, санкции, россия