https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/pervenstvo-i-chempionat-abkhazii-po-volnoy-borbe-proshli-v-gagre-1038701009.html

Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре

Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе прошли в Гагре

Более ста юных спортсменов со всех уголков Абхазии принимали участие в соревнованиях, организованных Госкомспорта и Федерацией спортивной борьбы Абхазии. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Первенство и чемпионат Абхазии по вольной борьбе состоялись в Гагре 17 апреля, сообщает сайт Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту.В торжественной церемонии открытия присутствовали именитые спортсмены и тренеры из Абхазии и России – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алан Хугаев, заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Ислам Калаев, чемпион Европы Раш Хутаба, заслуженный тренер Абхазии по вольной борьбе Дзука Бения, мастера спорта СССР по вольной борьбе Леонид Боджгуа и Борис Джергения, главный тренер сборной Абхазии по вольной борьбе Джарназ Бения, председатель Госкомспорта Джемал Губаз и бронзовый призер Олимпийских игр и глава Федерации спортивной борьбы Денис Царгуш.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/sportsmen-iz-abkhazii-zanyal-vtoroe-mesto-v-sorevnovaniyakh-po-volnoy-borbe-1038696817.html

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