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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять теплый сектор циклона с юга. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T17:43+0300
2022-04-18T17:43+0300
2022-04-18T17:43+0300
в абхазии
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Во вторник, 19 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, до второй половины дня преимущественно без осадков, к вечеру местами умеренный дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 апреля
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять теплый сектор циклона с юга.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Во вторник, 19 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, до второй половины дня преимущественно без осадков, к вечеру местами умеренный дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.