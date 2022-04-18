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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять теплый сектор циклона с юга. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T17:43+0300

2022-04-18T17:43+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Во вторник, 19 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, до второй половины дня преимущественно без осадков, к вечеру местами умеренный дождь, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, в порывах от 8 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +10°С до +15°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости