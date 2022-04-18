https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/putin-prizval-uskorit-perekhod-na-rublevye-raschety-vo-vneshney-torgovle-1038709135.html
Путин призвал ускорить переход на рублевые расчеты во внешней торговле
Путин призвал ускорить переход на рублевые расчеты во внешней торговле
Глава государства назвал доллар и евро "скомпрометировавшими себя" валютами и подчеркнул, что поставлять российские товары, в том числе энергоносители, в ЕС и... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T16:40+0300
2022-04-18T16:40+0300
2022-04-18T16:43+0300
владимир путин
россия
экономика
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход внешней торговли на оплату в рублях и национальных валютах стран-партнеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства на совещании по социально-экономическим вопросам."Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран – надежных деловых партнеров", – сказал Путин и добавил, что в новых условиях российская экономика должна развиваться более высокими темпами.По мнению российских политиков, санкции западных стран означают настоящую "экономическую войну", целью которой является уничтожение российской экономики. В ответ на действия коллективного Запада Россия огласила список "недружественных стран" и заявила о переводе расчетов за энергоносители в рубли.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, принцип прост: бесплатного газа не бывает, если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада. По словам Пескова, иностранные правительства могут покупать рубли у российского Центробанка и оплачивать ими поставки энергоносителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/bolee-50-inostrannykh-organizatsiy-prisoedinilis-k-rossiyskomu-analogu-swift-1038702155.html
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владимир путин, россия, экономика
Путин призвал ускорить переход на рублевые расчеты во внешней торговле
16:40 18.04.2022 (обновлено: 16:43 18.04.2022)
Глава государства назвал доллар и евро "скомпрометировавшими себя" валютами и подчеркнул, что поставлять российские товары, в том числе энергоносители, в ЕС и США и получать оплату в западных валютах для России бессмысленно.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости ускорить переход внешней торговли на оплату в рублях и национальных валютах стран-партнеров, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление главы государства на совещании по социально-экономическим вопросам.
Президент добавил, что западные санкции оказали влияние на российскую экономику – привели к нарушению логистических цепочек, создали препятствия для ведения банковских расчетов.
"Необходимо оказать содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и национальных валютах стран – надежных деловых партнеров", – сказал Путин и добавил, что в новых условиях российская экономика должна развиваться более высокими темпами.
По мнению российских политиков, санкции западных стран означают настоящую "экономическую войну", целью которой является уничтожение российской экономики. В ответ на действия коллективного Запада Россия огласила список "недружественных стран" и заявила о переводе расчетов за энергоносители в рубли.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, принцип прост: бесплатного газа не бывает, если не будет оплаты в рублях, то не будет и газа для Запада. По словам Пескова, иностранные правительства могут покупать рубли у российского Центробанка и оплачивать ими поставки энергоносителей.