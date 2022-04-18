https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/bolee-50-inostrannykh-organizatsiy-prisoedinilis-k-rossiyskomu-analogu-swift-1038702155.html

Более 50 иностранных организаций присоединились к российскому аналогу SWIFT

Более 50 иностранных организаций присоединились к российскому аналогу SWIFT

SWIFT — международная банковская система передачи информации и переводов, к которой подключены 11 тысяч участников по всему миру, после введения санкций от нее... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T12:11+0300

2022-04-18T12:11+0300

2022-04-18T12:28+0300

центральный банк рф

эльвира набиуллина

экономика

банки

финансы

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Более 50 иностранных организаций стали пользователями Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), российского аналога SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление в Государственной Думе председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.По словам главы Центробанка, российская банковская система твердо стоит на ногах и способна выдерживать серьезные удары, несмотря на то, что половина резервов ЦБ заморожена из-за западных санкций.Набиуллина также добавила, что в ближайшее время ожидается влияние санкций, ранее сказавшихся на финансовых рынках, на реальные секторы российской экономики. Глава ЦБ отметила, что основные проблемы будут связаны с ограничением на импорт, логистику внешней торговли и возможными ограничениями на экспорт продукции из России.После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада ввели ограничения против России. В частности, активы Центрального Банка, хранящиеся за рубежом, оказались недоступны.Кроме того, российские банки ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ были отключены от мировой системы переводов SWIFT, в результате чего была создана российская Система передачи финансовых сообщений, к которой, по данным на середину апреля, подключилось 330 банков и компаний.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/siluanov-antirossiyskie-sanktsii-ukhudshili-situatsiyu-v-mirovoy-ekonomike-1038571753.html

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центральный банк рф, эльвира набиуллина, экономика, банки, финансы