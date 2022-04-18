https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-iskandery-unichtozhili-sklady-boepripasov-na-ukraine-1038701298.html

Российские "Искандеры" уничтожили склады боеприпасов на Украине

Российские "Искандеры" уничтожили склады боеприпасов на Украине

В рамках военной спецоперации российские войска наносят удары по военным объектам и инфраструктуре противника, реализуя поставленную перед ними цель по... 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T11:06+0300

2022-04-18T11:06+0300

2022-04-18T11:20+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Российские войска уничтожили четыре склада вооружения на Украине ракетами наземного базирования "Искандер", сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны России.Кроме того, в ночь с 17 на 18 апреля ракетами воздушного базирования были уничтожены 16 военных объектов Украины, в том числе пять командных пунктов противника, хранилище топлива, три склада боеприпасов, а также личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляй Поле, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.По сообщению ведомства, российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники, а армейская авиация России уничтожила 8 танков и других бронемашин, а также до роты живой силы противника.Также Минобороны сообщило, что российские средства ПВО сбили в воздухе три украинских боевых самолета и 11 украинских беспилотников, еще один беспилотник удалось сбить ракетой "воздух-воздух". Были перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных украинскими РСЗО по Чернобаевке.Помимо этого, российская артиллерия в течение ночи нанесла удары по 315 объектам, в том числе по 18 пунктам управления.Российская спецоперация на Украине идет с 24 февраля. Ее целью является защита населения Донбасса от действий киевского режима, а также денацификация и демилитаризация страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiyskaya-artilleriya-unichtozhila-113-voennykh-obektov-ukrainy-za-den-1038696412.html

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