https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-udobreniy-v-abkhaziyu-1038710702.html
Российские таможенники пресекли контрабанду удобрений в Абхазию
Российские таможенники пресекли контрабанду удобрений в Абхазию
Россия с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года ввела квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить дефицита на внутреннем... 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T17:24+0300
2022-04-18T17:24+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз из России в Абхазию более двух тонн минеральный удобрений, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Сообщается, что на таможенном посту был остановлен грузовик ГАЗ 2790, судя по предоставленным документам, перевозивший удобрения.Согласно постановлению российского правительства, экспорт отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, которые выдает Минпромторг России. Необходимых разрешительных документов, в том числе лицензии на перемещение товара, водитель не предоставил.Против него было возбуждено дело об административном правонарушении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/uvelichenie-kvot-na-eksport-rossiyskikh-udobreniy-ne-budet-na-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu-1038698196.html
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южное таможенное управление, новости, таможня, контрабанда
Российские таможенники пресекли контрабанду удобрений в Абхазию
17:24 18.04.2022 (обновлено: 17:37 18.04.2022)
Россия с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года ввела квоты на экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы не допустить дефицита на внутреннем рынке и, как следствие, повышения цен на продовольствие.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Краснодарские таможенники пресекли незаконный ввоз из России в Абхазию более двух тонн минеральный удобрений, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Сообщается, что на таможенном посту был остановлен грузовик ГАЗ 2790, судя по предоставленным документам, перевозивший удобрения.
В кузове грузовика таможенники обнаружили 48 мешков с азотосодержащими удобрениями весом 2,4 тонны.
Согласно постановлению российского правительства, экспорт отдельных видов удобрений осуществляется на основании лицензий, которые выдает Минпромторг России.
Необходимых разрешительных документов, в том числе лицензии на перемещение товара, водитель не предоставил.
Против него было возбуждено дело об административном правонарушении.