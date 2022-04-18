https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/uvelichenie-kvot-na-eksport-rossiyskikh-udobreniy-ne-budet-na-rasprostranyatsya-na-abkhaziyu-1038698196.html

Увеличение квот на экспорт российских удобрений не будет распространяться на Абхазию

Увеличение квот на экспорт российских удобрений не будет распространяться на Абхазию

Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T08:45+0300

2022-04-18T08:45+0300

2022-04-18T09:15+0300

в абхазии

абхазия

экономика

россия

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/01/1037871762_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d3d7d704afb190e684dd4e1219073a72.jpg

СУХУМ, 18 апр - Sputnik. До 31 мая экспортные квоты для российских производителей удобрений не распространяются на поставку удобрений в Абхазию, Южную Осетию и Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщается на сайте кабмина России. Отмечается, что действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тоннПри этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/kabmin-vremenno-otmenil-vvoznye-tamozhennye-poshliny-dlya-nekotorykh-tovarov-1038539940.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rasshiren-perechen-vvozimykh-v-abkhaziyu-tovarov-kotorye-ne-podlezhat-nalogooblozheniyu-1038541066.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, экономика, россия, санкции