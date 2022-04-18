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Увеличение квот на экспорт российских удобрений не будет распространяться на Абхазию
Увеличение квот на экспорт российских удобрений не будет распространяться на Абхазию
Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T08:45+0300
2022-04-18T09:15+0300
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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. До 31 мая экспортные квоты для российских производителей удобрений не распространяются на поставку удобрений в Абхазию, Южную Осетию и Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщается на сайте кабмина России. Отмечается, что действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. Квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тоннПри этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/kabmin-vremenno-otmenil-vvoznye-tamozhennye-poshliny-dlya-nekotorykh-tovarov-1038539940.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rasshiren-perechen-vvozimykh-v-abkhaziyu-tovarov-kotorye-ne-podlezhat-nalogooblozheniyu-1038541066.html
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абхазия, экономика, россия, санкции

Увеличение квот на экспорт российских удобрений не будет распространяться на Абхазию

08:45 18.04.2022 (обновлено: 09:15 18.04.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Правительство России временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений до 31 мая.
СУХУМ, 18 апр - Sputnik. До 31 мая экспортные квоты для российских производителей удобрений не распространяются на поставку удобрений в Абхазию, Южную Осетию и Донецкую и Луганскую Народные Республики, сообщается на сайте кабмина России.
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Отмечается, что действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн.
Квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысяч тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн
Подчеркивается, что такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств.
При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.
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