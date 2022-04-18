https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/rossiyskie-voennosluzhaschie-otrazili-raketnye-udary-uslovnogo-vraga-1038701652.html

Российские военнослужащие в Абхазии отразили ракетные удары условного врага

Российские военнослужащие в Абхазии отразили ракетные удары условного врага

Разведка целей осуществлялась с применением радиолокационного оборудования зенитных ракетных комплексов. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T11:50+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили ракетные удары авиационных и морских сил условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО. Личный состав организовал систему связи и управления и привел технику из походного положения в боевое. Зенитчики нашли, сопроводили и уничтожили воздушные цели "врага" электронными пусками ракет. Всего было выполнено около 70 вводных по ликвидации угроз ракетных атак. При выполнении задач были задействованы ЗРК "С-300", "Оса-АКМ" и "Стрела-10".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rossiyskie-voennosluzhaschie-otrazili-napadenie-uslovnogo-vraga-v-gorakh-abkhazii-1038644842.html

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