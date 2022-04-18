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Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле
С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T12:30+0300
2022-04-18T12:48+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 18 и 19 апреля. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, получат выплаты 20 и 21 апреля.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22 и 26 апреля, с 1951 по 1953 годы – 27 и 28 апреля.С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/chislo-poluchateley-rossiyskoy-pensii-v-abkhazii-snizilos-1037226825.html
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пенсия, абхазия, общество

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле

12:30 18.04.2022 (обновлено: 12:48 18.04.2022)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЖенщина оплачивает товары на кассе
Женщина оплачивает товары на кассе - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле 2022 года.
© Sputnik / Леон Гуния График выплат российских пенсий
График выплат российских пенсий - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
График выплат российских пенсий
© Sputnik / Леон Гуния
Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 18 и 19 апреля. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, получат выплаты 20 и 21 апреля.
Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22 и 26 апреля, с 1951 по 1953 годы – 27 и 28 апреля.
Пенсии родившимся с 1954 по 1956 годы выдадут 29 апреля и 3 мая, тем же, кто родился с 1957 года, выплатят с 4 мая.
Повседневная жизнь в Ялте - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2022
В Абхазии
Число получателей российской пенсии в Абхазии сократилось
20 января, 21:35
С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.
В Абхазии
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