https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/sberbank-abkhazii-opredelil-grafik-vyplat-rossiyskoy-pensii-v-aprele-1038701984.html

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле

Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле

С августа 2020 года пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T12:30+0300

2022-04-18T12:30+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Сберегательный банк Абхазии определил график выплат российской пенсии в апреле 2022 года.Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 18 и 19 апреля. Те, кто родился с 1941 по 1947 годы, получат выплаты 20 и 21 апреля.Родившиеся с 1948 по 1950 годы получат свои выплаты 22 и 26 апреля, с 1951 по 1953 годы – 27 и 28 апреля.С августа 2020 года жители Абхазии получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и в других коммерческих банках, где оформлены пенсионеры.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220120/chislo-poluchateley-rossiyskoy-pensii-v-abkhazii-snizilos-1037226825.html

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