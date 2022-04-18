https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/sberbank-obem-moshennichestva-s-bankovskimi-kartami-prevysil-istoricheskiy-minimum-1038698885.html

Сбербанк: объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум

Сбербанк: объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум

По данным Банка России, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей против 9,7 миллиарда рублей годом ранее. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T09:45+0300

2022-04-18T09:45+0300

2022-04-18T10:07+0300

сбербанк россии

россия

мошенничество

финансы

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Объем мошенничества с банковскими картами в 2021 году превысил исторический максимум, только Сбербанк по итогам прошлого года спас более 112 миллиардов рублей клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Кузнецов отметил, что системы банка надежно защищены несколькими уровнями защиты. "Мошенники понимают это, и поэтому атаки осуществляются на самих людей. Человеческий фактор всегда есть и остается самым слабым звеном. В 2021 году объем фрода в стране превысил максимум за всю историю наблюдений: только "Сбер" предотвратил мошенничества на сумму более 112 миллиардов рублей", –прокомментировал Кузнецов.Он добавил, что 99% мошеннических операций предотвращаются в режиме онлайн. Кузнецов также рассказал, что Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/prilozhenie-sberbank-ischezlo-iz-app-store-iz-za-sanktsiy--1038608878.html

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