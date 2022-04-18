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Сбербанк: объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум
Сбербанк: объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум
По данным Банка России, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей против 9,7 миллиарда рублей годом ранее. 18.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-18T09:45+0300
2022-04-18T09:45+0300
2022-04-18T10:07+0300
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СУХУМ, 18 апр – Sputnik. Объем мошенничества с банковскими картами в 2021 году превысил исторический максимум, только Сбербанк по итогам прошлого года спас более 112 миллиардов рублей клиентов, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Кузнецов отметил, что системы банка надежно защищены несколькими уровнями защиты. "Мошенники понимают это, и поэтому атаки осуществляются на самих людей. Человеческий фактор всегда есть и остается самым слабым звеном. В 2021 году объем фрода в стране превысил максимум за всю историю наблюдений: только "Сбер" предотвратил мошенничества на сумму более 112 миллиардов рублей", –прокомментировал Кузнецов.Он добавил, что 99% мошеннических операций предотвращаются в режиме онлайн. Кузнецов также рассказал, что Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/prilozhenie-sberbank-ischezlo-iz-app-store-iz-za-sanktsiy--1038608878.html
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сбербанк россии, россия, мошенничество, финансы
Сбербанк: объем мошенничества с банковскими картами превысил исторический максимум
09:45 18.04.2022 (обновлено: 10:07 18.04.2022)
По данным Банка России, мошенники в 2021 году украли у клиентов российских банков 13,5 миллиарда рублей против 9,7 миллиарда рублей годом ранее.
СУХУМ, 18 апр – Sputnik.
Объем мошенничества с банковскими картами в 2021 году превысил исторический максимум, только Сбербанк по итогам прошлого года спас более 112 миллиардов рублей клиентов, рассказал в интервью РИА Новости
зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Только в Сбербанке по итогам 2021 года предотвратили мошеннические операции на сумму более 112 миллиардов рублей.
Кузнецов отметил, что системы банка надежно защищены несколькими уровнями защиты.
"Мошенники понимают это, и поэтому атаки осуществляются на самих людей. Человеческий фактор всегда есть и остается самым слабым звеном. В 2021 году объем фрода в стране превысил максимум за всю историю наблюдений: только "Сбер" предотвратил мошенничества на сумму более 112 миллиардов рублей", –прокомментировал Кузнецов.
Он добавил, что 99% мошеннических операций предотвращаются в режиме онлайн.
При этом антифрод-система банка обеспечивает онлайн-взаимодействие с крупнейшими операторами сотовой связи страны, что позволяет идентифицировать мошеннические звонки в момент проведения операции клиентом.
Кузнецов также рассказал, что Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян со стороны украинского разработчика приложений, который в один день попытался списать средства по всей накопленной базе клиентов.