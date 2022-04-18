https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/yunye-robototekhniki-iz-gagry-zanyali-prizovye-mesta-v-siriuse-1038708347.html

Юные робототехники из Гагры заняли призовые места в "Сириусе"

Юные робототехники из Гагры заняли призовые места в "Сириусе"

Муниципальные соревнования по робототехнике проходили в парке науки и искусств образовательного центра "Сириус" в Сочи с 16 по 17 апреля. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T15:30+0300

2022-04-18T15:30+0300

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СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Ученики клуба робототехники и IT-технологий "Робонариум" гагрского центра развития "Исток" заняли призовые места на соревнованиях по робототехнике в образовательном центре "Сириус", рассказала руководитель и педагог клуба Карина Блинова.Блинова уточнила, что в соревнованиях приняло участие около 200 детей из Москвы, Краснодарского края, и других регионов России. По ее словам, участие в подобных интеллектуальных состязаниях вдохновляет юных робототехников и стимулирует их в дальнейшем выборе профессии."Те, кто в этом году поехал в "Сириус" впервые – они еще больше заинтересовались этой сферой. Они увидели, что представляет собой этот масштабный центр, в котором огромное количество современного оборудования и много различных занятий. У тех, кто был там во второй раз, было желание продемонстрировать свои навыки и значительно улучшить свои результаты", – сказала Блинова.По словам педагога, на соревнованиях в "Сириусе" в прошлом году команда клуба "Робонариум" под названием "Огонь" заняла третье место в номинации "движение по линии".Уровень организации соревнований Блинова оценила на "отлично". Она отметила, что абхазскую команду приняли тепло. Всем участникам вручили сертификаты, победители и призеры получили дипломы, кубки и призы от спонсоров.Клуб "Робонариум" при центре развития "Исток" был создан в ноябре 2020 года. Сегодня там обучаются около 30 детей. По наблюдениям Карины Блиновой, интерес к робототехнике с годами возрастает, и Абхазия в этом смысле не исключение. В этом году в "Истоке" удалось запустить занятия по основам компьютерной грамотности, цифровому творчеству и программированию.В планах у "Робонариума" проведение соревнований по робототехнике в Гагре в следующем учебном году. Блинова подчеркнула, что сделать это удастся при наличии материально-технических возможностей.Глава клуба добавила, что в течение 2022 года "Робонариум" сталкивается с постоянными сложностями из-за отсутствия постоянного помещения для проведения занятий. Клубу приходится часто переезжать с места на место, а на оплату аренды помещений в торговых центрах города средств недостаточно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-pomog-malchiku-postupit-v-sirius-1037938582.html

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