https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-pomog-malchiku-postupit-v-sirius-1037938582.html

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" помог мальчику поступить в "Сириус"

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" помог мальчику поступить в "Сириус"

Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и... 04.03.2022, Sputnik Абхазия

2022-03-04T19:40+0300

2022-03-04T19:40+0300

2022-03-04T20:10+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Четырнадцатилетний Раффи Мкртчян родом из Абхазии поступил в школу "Сириус" в Сочи, об этом корреспонденту Sputnik рассказала координатор национальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.Это стало возможным благодаря министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба и платформе "Будущее Абхазии"."Дело в том, что социальная платформа "Будущее Абхазии" уже на протяжении двух лет занимается продвижением талантливой молодежи Абхазии. При поддержке платформы и МИД Абхазии наш соотечественник Раффи Мкртчян поступил в ведущее общеобразовательное учреждение России для талантливых детей - лицей Сириус. Раффи является очень талантливым ребенком", - подчеркнула Хашба.По словам мамы мальчика Виолы, Раффи вырос в Нидерландах и учился там в местной школе. Мальчик любит математику, профессионально занимается шахматами и увлекается робототехникой. Сейчас семья решила переехать на родину, в Абхазию. Родители стали искать школу, в которую они могли бы устроить ребенка. Однако в Абхазии подходящей не нашлось - система образования слишком отличается от той, к которой Раффи привык в Нидерландах. Тогда родители мальчика решили расширить географию поиска. В итоге они остановились на образовательном центре "Сириус".По ее словам, это событие для их семьи имеет огромное значение. Сейчас Раффи учит русский язык и готовится к новой школе.Координатор платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба добавила, что на сайте МИД Абхазии и на сайте Посольства Абхазии в России любой соотечественник может заполнить анкету на поступление в высшее учебное заведение России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/gvazava-o-tsentre-buduschee-abkhazii-v-posolstve-v-rossii-svyazuyuschee-zveno-dlya-molodezhi--1037580078.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-zarabotal-v-moskve-1037575658.html

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