https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-pomog-malchiku-postupit-v-sirius-1037938582.html
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" помог мальчику поступить в "Сириус"
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" помог мальчику поступить в "Сириус"
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и... 04.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-04T19:40+0300
2022-03-04T19:40+0300
2022-03-04T20:10+0300
в абхазии
мид абхазии
новости
образование
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/04/1037939090_0:25:3078:1756_1920x0_80_0_0_ce333d53448d2be7e5f113c2266766d5.jpg
СУХУМ, 4 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Четырнадцатилетний Раффи Мкртчян родом из Абхазии поступил в школу "Сириус" в Сочи, об этом корреспонденту Sputnik рассказала координатор национальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.Это стало возможным благодаря министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба и платформе "Будущее Абхазии"."Дело в том, что социальная платформа "Будущее Абхазии" уже на протяжении двух лет занимается продвижением талантливой молодежи Абхазии. При поддержке платформы и МИД Абхазии наш соотечественник Раффи Мкртчян поступил в ведущее общеобразовательное учреждение России для талантливых детей - лицей Сириус. Раффи является очень талантливым ребенком", - подчеркнула Хашба.По словам мамы мальчика Виолы, Раффи вырос в Нидерландах и учился там в местной школе. Мальчик любит математику, профессионально занимается шахматами и увлекается робототехникой. Сейчас семья решила переехать на родину, в Абхазию. Родители стали искать школу, в которую они могли бы устроить ребенка. Однако в Абхазии подходящей не нашлось - система образования слишком отличается от той, к которой Раффи привык в Нидерландах. Тогда родители мальчика решили расширить географию поиска. В итоге они остановились на образовательном центре "Сириус".По ее словам, это событие для их семьи имеет огромное значение. Сейчас Раффи учит русский язык и готовится к новой школе.Координатор платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба добавила, что на сайте МИД Абхазии и на сайте Посольства Абхазии в России любой соотечественник может заполнить анкету на поступление в высшее учебное заведение России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/gvazava-o-tsentre-buduschee-abkhazii-v-posolstve-v-rossii-svyazuyuschee-zveno-dlya-molodezhi--1037580078.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220214/tsentr-podderzhki-molodezhi-buduschee-abkhazii-zarabotal-v-moskve-1037575658.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/04/1037939090_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_e9fd66c0e27b399fffecfa6c6cb64c5f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, новости, образование, дети
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" помог мальчику поступить в "Сириус"
19:40 04.03.2022 (обновлено: 20:10 04.03.2022) Подписаться на
Центр поддержки молодежи "Будущее Абхазии" был создан в феврале 2022 года в Москве, он призван помогать эрудированным молодым людям из Абхазии в обучении и прохождении стажировок в ведущих вузах России.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Четырнадцатилетний Раффи Мкртчян родом из Абхазии поступил в школу "Сириус" в Сочи, об этом корреспонденту Sputnik рассказала координатор национальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба.
Это стало возможным благодаря министру иностранных дел Абхазии Иналу Ардзинба и платформе "Будущее Абхазии".
"Дело в том, что социальная платформа "Будущее Абхазии" уже на протяжении двух лет занимается продвижением талантливой молодежи Абхазии. При поддержке платформы и МИД Абхазии наш соотечественник Раффи Мкртчян поступил в ведущее общеобразовательное учреждение России для талантливых детей - лицей Сириус. Раффи является очень талантливым ребенком", - подчеркнула Хашба.
По словам мамы мальчика Виолы, Раффи вырос в Нидерландах и учился там в местной школе. Мальчик любит математику, профессионально занимается шахматами и увлекается робототехникой. Сейчас семья решила переехать на родину, в Абхазию. Родители стали искать школу, в которую они могли бы устроить ребенка. Однако в Абхазии подходящей не нашлось - система образования слишком отличается от той, к которой Раффи привык в Нидерландах. Тогда родители мальчика решили расширить географию поиска. В итоге они остановились на образовательном центре "Сириус".
"Мы ознакомили Раффи с этим лицеем, он посмотрел, почитал. Система образования там очень похожа на нидерландскую. Единственное, там все на русском языке, а здесь на английском. Но Раффи туда захотел пойти. И когда он выбрал эту школу, естественно, мы стали искать пути, как туда можно поступить. Выяснилось, что туда не просто так устроиться. В итоге, как гражданка Абхазии, я обратилась к министру иностранных дел. Он ответил сразу. Связал меня с Артуром Чакрян. Затем нас связали с "Сириусом", Раффи прошел прослушивание. А позавчера нам ответили, что его приняли в школу. Удивлению моему не было конца", - призналась Виола.
По ее словам, это событие для их семьи имеет огромное значение. Сейчас Раффи учит русский язык и готовится к новой школе.
Координатор платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба добавила, что на сайте МИД Абхазии и на сайте Посольства Абхазии в России любой соотечественник может заполнить анкету
на поступление в высшее учебное заведение России.