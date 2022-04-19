https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/abkhaziya-i-moskovskaya-oblast-budut-razvivat-kulturnoe-i-turisticheskoe-vzaimodeystvie-1038715146.html

Абхазия и Московская область будут развивать культурное и туристическое взаимодействие

Абхазия и Московская область будут развивать культурное и туристическое взаимодействие

В воскресенье, 17 апреля, началась первая рабочая поездка Даура Кове в качестве министра культуры Абхазии в Москву. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T08:45+0300

2022-04-19T08:45+0300

2022-04-19T08:45+0300

в абхазии

культура

туризм

абхазия

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россия

даур кове

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Реализацию проектов в сфере культуры и взаимодействие Абхазии и Подмосковья для развития культурных и туристических связей обсудили на встрече глава Минкульта Даур Кове и министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, обсуждался широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития гастрономического туризма. Отдельное внимание уделили расширению региональной географии туристических поездок, а также привлечению к поездкам в страны самостоятельных туристов.Даур Кове был назначен министром культуры республики 6 апреля 2022 года.17 апреля он отправился с рабочей поездкой в Москву, где планируется провести ряд рабочих встреч, на которых будут обсуждаться вопросы взаимодействия и сотрудничества Абхазии и России в области культуры в 2022 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/daur-kove-otbyl-v-moskvu-s-rabochey-poezdkoy-1038695891.html

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культура, туризм, абхазия, московская область, россия, даур кове