https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/avtobusnye-chartery-budut-zapuscheny-iz-moskvy-v-abkhaziyu-1038719314.html

Автобусные чартеры будут запущены из Москвы в Абхазию

Автобусные чартеры будут запущены из Москвы в Абхазию

Стоимость недельного отдыха в рамках пакетного тура автобусной перевозки начинается от 20 тысяч рублей. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров из Москвы на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю – по средам и субботам, отправление с курортов – по пятницам и понедельникам.В зависимости от маршрута время в пути составит 20-26 часов.В настоящее время представлены пакетные туры на базе трех автобусных маршрутов: Отмечается, что при себе необходимо иметь ваучер "Интуриста", посадочный талон на проезд в автобусе, документ, удостоверяющий личность, памятку и программу тура.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ekspert-predskazal-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-fone-zakrytykh-aeroportov-yuga-rossii-1038619267.html

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