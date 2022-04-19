https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/avtobusnye-chartery-budut-zapuscheny-iz-moskvy-v-abkhaziyu-1038719314.html
Автобусные чартеры будут запущены из Москвы в Абхазию
Автобусные чартеры будут запущены из Москвы в Абхазию
Стоимость недельного отдыха в рамках пакетного тура автобусной перевозки начинается от 20 тысяч рублей. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T12:50+0300
2022-04-19T12:50+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров из Москвы на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю – по средам и субботам, отправление с курортов – по пятницам и понедельникам.В зависимости от маршрута время в пути составит 20-26 часов.В настоящее время представлены пакетные туры на базе трех автобусных маршрутов: Отмечается, что при себе необходимо иметь ваучер "Интуриста", посадочный талон на проезд в автобусе, документ, удостоверяющий личность, памятку и программу тура.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ekspert-predskazal-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-fone-zakrytykh-aeroportov-yuga-rossii-1038619267.html
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отдых в абхазии, абхазия, россия, москва, туристы
Автобусные чартеры будут запущены из Москвы в Абхазию
12:50 19.04.2022 (обновлено: 13:13 19.04.2022)
Стоимость недельного отдыха в рамках пакетного тура автобусной перевозки начинается от 20 тысяч рублей.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Туроператор "Интурист" анонсировал запуск автобусных чартеров из Москвы на черноморские курорты России и Абхазии, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В стоимость тура входит проезд на туристическом автобусе из Москвы до выбранного курорта и обратно, групповой трансфер от конечной точки маршрута до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле согласно программе.
Выезды из Москвы запланированы дважды в неделю – по средам и субботам, отправление с курортов – по пятницам и понедельникам.
В зависимости от маршрута время в пути составит 20-26 часов.
В настоящее время представлены пакетные туры на базе трех автобусных маршрутов:
Москва – "Сириус" ("Имеретинский парк"),
Москва – Анапа, Геленджик (вокзалы),
Москва – Феодосия, Симферополь (вокзалы).
Отмечается, что при себе необходимо иметь ваучер "Интуриста", посадочный талон на проезд в автобусе, документ, удостоверяющий личность, памятку и программу тура.