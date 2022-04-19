https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/bzhaniya-podcherknul-vazhnost-provedeniya-prizyvnoy-kampanii-v-ustanovlennye-sroki--1038726559.html

Бжания подчеркнул важность проведения призывной кампании в установленные сроки

Бжания подчеркнул важность проведения призывной кампании в установленные сроки

Весенне-летняя призывная кампания в Абхазии проходит с 1 апреля по 30 июня. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T17:03+0300

2022-04-19T17:03+0300

2022-04-19T17:23+0300

в абхазии

аслан бжания

армия

абхазия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подчеркнул важность проведения призывной кампании на должном уровне и в установленные сроки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания провел расширенное совещание с участием вице-президента республики, главы Правительства, руководителя Администрации, секретаря Совбеза, главы Минобороны, глав администраций районов и городов. Отмечается, что участники совещания обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся оборонной безопасности республики.На военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.Согласно указу президента, призывная кампания проходит с 1 апреля по 30 июня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/komandno-shtabnye-ucheniya-proydut-v-abkhazii-1038722147.html

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аслан бжания, армия, абхазия