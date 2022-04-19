https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/komandno-shtabnye-ucheniya-proydut-v-abkhazii-1038722147.html

Командно-штабные учения начались в Абхазии

Командно-штабные учения начались в Абхазии

Учения проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных cил Абхазии на зимний период обучения. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Командно-штабное мобилизационное учение проводит Минобороны Абхазии с 18 по 21 апреля, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Учения проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на зимний период обучения с 6-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Гудаутского района.Основные задачи – формирование 6-й стрелковой бригады резерва, приведение бригады и военного комиссариата в боевую готовность, выход в район боевого предназначения, подготовка и ведение обороны.В ходе учений офицеры получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных частей и подразделений на оборону.На заключительном этапе проведут боевые стрельбы при участии всех взаимодействующих подразделений, артиллерийских и авиационных сил и средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-abkhazii-vooruzhennye-sily-gotovy-zaschitit-stranu-pri-neobkhodimosti--1038332040.html

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абхазия, учения, армия