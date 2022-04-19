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Командно-штабные учения начались в Абхазии
Командно-штабные учения начались в Абхазии
Учения проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных cил Абхазии на зимний период обучения. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T14:30+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Командно-штабное мобилизационное учение проводит Минобороны Абхазии с 18 по 21 апреля, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Учения проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на зимний период обучения с 6-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Гудаутского района.Основные задачи – формирование 6-й стрелковой бригады резерва, приведение бригады и военного комиссариата в боевую готовность, выход в район боевого предназначения, подготовка и ведение обороны.В ходе учений офицеры получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных частей и подразделений на оборону.На заключительном этапе проведут боевые стрельбы при участии всех взаимодействующих подразделений, артиллерийских и авиационных сил и средств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-abkhazii-vooruzhennye-sily-gotovy-zaschitit-stranu-pri-neobkhodimosti--1038332040.html
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абхазия, учения, армия
Командно-штабные учения начались в Абхазии
14:30 19.04.2022 (обновлено: 15:35 19.04.2022)
Учения проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных cил Абхазии на зимний период обучения.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik
. Командно-штабное мобилизационное учение проводит Минобороны Абхазии с 18 по 21 апреля, об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Учения проходят в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на зимний период обучения с 6-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Гудаутского района.
Основные задачи – формирование 6-й стрелковой бригады резерва, приведение бригады и военного комиссариата в боевую готовность, выход в район боевого предназначения, подготовка и ведение обороны.
"Данные учения способствуют повышению мобилизационной готовности военных комиссариатов, штабов резервных частей к выполнению мобилизационных мероприятий", – сказал руководитель учений, замминистра обороны по подготовке соединений и частей резерва генерал-майор Лизберт Поцхор-оглы.
В ходе учений офицеры получат практику в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решения командиров резервных частей и подразделений на оборону.
На заключительном этапе проведут боевые стрельбы при участии всех взаимодействующих подразделений, артиллерийских и авиационных сил и средств.