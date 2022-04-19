https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/chanba-o-povyshenii-tarifov-na-elektroenergiyu-v-abkhazii-dazhe-ono-ne-otvechaet-zaprosam-1038721399.html

Чанба о повышении тарифов на электроэнергию в Абхазии: даже оно не отвечает запросам

Чанба о повышении тарифов на электроэнергию в Абхазии: даже оно не отвечает запросам

О необходимости введения новых тарифов на электроэнергию в Абхазии, о процессе установки приборов учета в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T14:03+0300

2022-04-19T14:03+0300

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Чанба о новых тарифах на электроэнергию Чанба о новых тарифах на электроэнергию

Как отметил Чанба, в "Черноморэнерго" позитивно восприняли новость о повышении тарифов на электроэнергию, так как это необходимая мера, которую ждали давно. "Мы все понимаем, что существовавшие тарифы никак не отвечали требованиям и запросам предприятия. Тариф будет поэтапно повышен до экономически обоснованного уровня. Надо понимать, что даже это повышение не отвечает экономическим запросам", – считает Чанба. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию с 1 июля.Подробности слушайте в аудиофайле. Тарифы вырастут примерно в два раза для физических лиц и чуть больше для юридических.Для организаций и учреждений тарифы фиксированные. Что касается населения, то здесь предусмотрена оплата как по счетчику, так и по нормативу. Абоненты, у которых стоят счетчики, платят 70 копеек за киловатт-час в пределах утвержденной соцнормы, за потребленную свыше этого объема электроэнергию - 90 копеек. Абоненты без приборов учета будут платить 90 копеек за киловатт-час по установленному нормативу.Повышение цен на электроэнергию будет происходить поэтапно в течение пяти лет. В 2026 году тариф превысит 2 рубля для достижения "экономически обоснованного" уровня.

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