https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/folklornye-i-avtorskie-pesni-festival-rayda-proydet-v-abkhazskoy-gosfilarmonii-1038726671.html

Фольклорные и авторские песни: фестиваль "Райда" пройдет в Абхазской госфилармонии

Фольклорные и авторские песни: фестиваль "Райда" пройдет в Абхазской госфилармонии

В фестивале примут участие вокально-инструментальные и хоровые фольклорные ансамбли из всех районов Абхазии. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T19:20+0300

2022-04-19T19:20+0300

2022-04-19T19:20+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 20 апреля, начало концерта в 18:00, рассказал Sputnik директор Центра народного творчества республики Нури Кварчия.В этом году в фестивале будут принимать участие девять коллективов, среди которых единственный сельский ансамбль "Киараз" из села Джирхуа. В отличие от предыдущих фестивалей в этом году организаторы внесли новшество, помимо исполнения фольклорных песен, ансамбли исполнят и авторские песни в народном стиле.В фестивале примут участие районные вокально-инструментальные и хоровые фольклорные ансамбли Абхазии, в репертуар которых входят фольклорные песни. Каждый коллектив исполнит по три вокальных номера, один из которых может быть авторским произведением. Каждому коллективу, принявшему участие в фестивале, будет вручен соответствующий диплом участника и памятные призы.Цели фестиваля – сохранение национального музыкального фольклорного наследия, приобщение молодежи к лучшим образцам народной музыкальной культуры, содействие развитию народного художественного творчества, стимулирование деятельности участников и руководителей фольклорных вокальных коллективов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160617/1018582073.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/melodii-predkov-kruzhok-narodnoy-muzyki-v-abgarkhukskoy-shkole-1038603926.html

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