https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/folklornye-i-avtorskie-pesni-festival-rayda-proydet-v-abkhazskoy-gosfilarmonii-1038726671.html
Фольклорные и авторские песни: фестиваль "Райда" пройдет в Абхазской госфилармонии
Фольклорные и авторские песни: фестиваль "Райда" пройдет в Абхазской госфилармонии
В фестивале примут участие вокально-инструментальные и хоровые фольклорные ансамбли из всех районов Абхазии. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T19:20+0300
2022-04-19T19:20+0300
2022-04-19T19:20+0300
культура
в абхазии
абхазия
сухум
фольклор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0d/1031091701_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_019d98d0eb14bfc903fbcd1e6ee18c51.jpg
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 20 апреля, начало концерта в 18:00, рассказал Sputnik директор Центра народного творчества республики Нури Кварчия.В этом году в фестивале будут принимать участие девять коллективов, среди которых единственный сельский ансамбль "Киараз" из села Джирхуа. В отличие от предыдущих фестивалей в этом году организаторы внесли новшество, помимо исполнения фольклорных песен, ансамбли исполнят и авторские песни в народном стиле.В фестивале примут участие районные вокально-инструментальные и хоровые фольклорные ансамбли Абхазии, в репертуар которых входят фольклорные песни. Каждый коллектив исполнит по три вокальных номера, один из которых может быть авторским произведением. Каждому коллективу, принявшему участие в фестивале, будет вручен соответствующий диплом участника и памятные призы.Цели фестиваля – сохранение национального музыкального фольклорного наследия, приобщение молодежи к лучшим образцам народной музыкальной культуры, содействие развитию народного художественного творчества, стимулирование деятельности участников и руководителей фольклорных вокальных коллективов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160617/1018582073.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/melodii-predkov-kruzhok-narodnoy-muzyki-v-abgarkhukskoy-shkole-1038603926.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/0d/1031091701_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_685877df574f08332a8e32023c84a134.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, абхазия, сухум, фольклор
Фольклорные и авторские песни: фестиваль "Райда" пройдет в Абхазской госфилармонии
В фестивале примут участие вокально-инструментальные и хоровые фольклорные ансамбли из всех районов Абхазии.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. XII Республиканский фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии состоится в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 20 апреля, начало концерта в 18:00, рассказал Sputnik директор Центра народного творчества республики Нури Кварчия.
В этом году в фестивале будут принимать участие девять коллективов, среди которых единственный сельский ансамбль "Киараз" из села Джирхуа. В отличие от предыдущих фестивалей в этом году организаторы внесли новшество, помимо исполнения фольклорных песен, ансамбли исполнят и авторские песни в народном стиле.
"Сейчас мы разрешили и авторские песни, потому что и авторские песни в народном стиле тоже должны развиваться и исполняться, потому что это единственная площадка, где встречаются наши фольклорные коллективы, каждый из которых может исполнить от трех до пяти песен", – подчеркнул Нури Кварчия.
В фестивале примут участие районные вокально-инструментальные и хоровые фольклорные ансамбли Абхазии, в репертуар которых входят фольклорные песни. Каждый коллектив исполнит по три вокальных номера, один из которых может быть авторским произведением. Каждому коллективу, принявшему участие в фестивале, будет вручен соответствующий диплом участника и памятные призы.
Цели фестиваля – сохранение национального музыкального фольклорного наследия, приобщение молодежи к лучшим образцам народной музыкальной культуры, содействие развитию народного художественного творчества, стимулирование деятельности участников и руководителей фольклорных вокальных коллективов.