https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/melodii-predkov-kruzhok-narodnoy-muzyki-v-abgarkhukskoy-shkole-1038603926.html

Мелодии предков: кружок народной музыки в Абгархукской школе

Мелодии предков: кружок народной музыки в Абгархукской школе

Уроки пения и игры на абхазских народных инструментах в средней школе села Абгархук дает Заслуженная артистка республики Нора Чамагуа. 17.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-17T14:25+0300

2022-04-17T14:25+0300

2022-04-17T15:32+0300

культура

абхазия

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О том, почему детям интересно играть на народных инструментах и насколько им близка современная музыка, как пандемия коронавируса помешала юным музыкантам овладеть новыми навыками, а также каково быть единственным парнем в девичьем коллективе, читайте в материале Sputnik.Концерт по заявкамАбгархукская средняя школа имени Михаила Цушба – одно из немногих общеобразовательных учреждений, в котором обучают игре на абхазских народных инструментах. Таких школ в Гудаутском районе три – музыкальные классы есть также в Гудаутской средней школе №1 и школе села Джирхуа.В Абгархуке музыку преподает заслуженная артистка Абхазии, солистка ансамбля "Рица" Нора Чамагуа. Ее воспитанники с нетерпением ждали приезда журналистов и готовились к выходу на камеру.Уходить на "антракт" они не торопились. Музыкальная часть была завершена, но начинающие артисты намекнули, что они также неплохо исполняют абхазские народные танцы и научились этому самостоятельно. Вернее, их научила одна из одноклассниц, чья мама работает хореографом.Отказать себе в удовольствии бесплатно посмотреть импровизированный "концерт", особенно после столь долгого затишья в культурной жизни из-за пандемии, мы, конечно же, не могли. Да и дети не скрывали своего решительного настроя. Снова зазвучала музыка, и школьники пустились в пляс, заслужив аплодисменты зрителей.За дверью класса своего выхода ждали певцы и музыканты школьного кружка, состоящего из восьми старшеклассников. Девушки были одеты в национальные костюмы красного цвета, а наряд единственного парня в коллективе был сшит в полуклассическом стиле. По отмашке преподавателя музыканты вошли в помещение, сели на стулья и взяли в руки инструменты - ачамгур и ауиымаа. Вокалисты расположились позади них.Ученики младших классов, порадовавшие нас ранее песнями и танцами, покидать класс отказались. Пообещали, что мешать не будут, и остались в качестве зрителей.Нора Чамагуа предложила для начала спеть абхазскую песню "Соломон ахаца" (Соломон храбрец - прим.). Но первый блин оказался комом. Видимо, от волнения и присутствия посторонних исполнить эту композицию так, как хотелось преподавателю, не вышло."Стоп. Выдохните. Расслабьтесь - и заново", – настроила своих подопечных Чамагуа.Последующие попытки оказались успешнее. Дети собрались с духом, и сделали все так, как просил их руководитель. Позже они признались, что за время карантина, когда учеба в школах Абхазии была приостановлена, они успели многое подзабыть, но постараются наверстать упущенное до летних каникул.От ачамгура до Клавы КокиУченица восьмого класса, вокалистка хора Августина Смыр рассказала, что уроки пения она стала посещать еще в пятом классе, а учиться играть на народных инструментах начала не так давно.Алисману Зухба, он играет на ачамгуре, определенно повезло заниматься творчеством в таком "цветнике". Он - единственный мальчик в женском коллективе. Семиклассник не скрывает, что в начале пути ему было от этого немного не по себе, но сейчас он уже привык.Что касается самой игры на ачамгуре, то, по словам Алисмана, с этим тоже были определенные сложности - инструмент дался ему не сразу."Поначалу было тяжело. Руки тогда еще не привыкли к струнам и болели пальцы. Сейчас все иначе. Своего инструмента у меня нет, но я хотел бы заниматься дома тоже", – сказал он и добавил, что родители обрадовались, когда он им сообщил о своем увлечении.Амиранде Шамба 15 лет. Пока она только поет в хоре, но в ближайшем будущем планирует овладеть одним из абхазских народных инструментов. По ее словам, она могла бы заняться этим и раньше, но помешала пандемия коронавируса. Больше всего ей нравится ачамгур.Девушка также отметила, что она меломан и мечтает стать профессиональной певицей. Слушает Амиранда исключительно абхазскую музыку. Ее любимые исполнители - Хибла Мукба, Анатолий Алтейба и Саида Габния.Одна из наиболее опытных музыкантов в хоре - девятиклассница Аманда Смыр, которая не сразу определилась с выбором инструмента. В этом ей помогли школьные праздничные концерты, во время которых она услышала звучание ауиымаа."Уже два года занимаюсь на этом инструменте. Еще я пою. Собираюсь поступить в медицинский колледж, но бросать вокал и занятия по игре на народных инструментах не хочу. Надеюсь, у меня получится совмещать или вернуться к этому после получения диплома", – поделилась Аманда.Абгарухкской молодежи не чужды и современные музыкальные веяния. Наряду с абхазскими исполнителями они отдают предпочтение российским артистам. В любимчиках у них ходят Клава Кока, Myiagi и Бурито. Англоязычных кумиров у ребят нет.Не упустить будущееЗаслуженная артистка Абхазии Нора Чамагуа стала преподавать вокал и игру на народных музыкальных инструментах вскоре после окончания Отечественной войны народа Абхазии. За эти годы сотни детей благодаря ей узнали, какие бывают абхазские инструменты, как они звучат и чем отличаются.Занятия в школе проводятся два раза в неделю. Иногда используют не только классные часы, но и перемены. Коллекция инструментов состоит из ахымаа, ауимаа и пяти ачамгуров. Наибольшей популярностью, по наблюдению Чамагуа, пользуется ачамгур.Часть инструментов школе подарил детский фонд ООН – ЮНИСЕФ. Они сделаны руками мастера из села Хуап Василия Арухаа.Чамагуа уверена, что подобные занятия необходимы для сохранения абхазской народной музыки и национальной культуры. Некоторые ее подопечные не оставили творчество и довели свои навыки до профессионализма. В пример она привела свою ученицу, студентку Абхазского госуниверситета Саиду Зухба."Я учила ее с четвертого класса. Сейчас она играет, наверное, даже лучше меня. Я этому очень рада. Она всегда в моих мыслях и сердце", – поделилась артистка.Чамагуа считает, что у абхазской народной музыки есть будущее, и постепенное повышение интереса к ней среди молодежи настраивает на оптимистический лад. Она отметила, что в советский период это направление почти было забыто, но те печальные времена уже прошли. Возрождению народного творчества во многом поспособствовал Народный артист Абхазии Отар Хунцария.Директор абгархукской школы Ванда Аджба сама окончила это общеобразовательное учреждение. Около двадцати лет она проработала завучем, а три года назад возглавила родную школу.По словам Аджба, в последний раз косметический ремонт проводили12 лет назад за счет государственных средств, но здание школы уже нуждается в капитальном ремонте."Наша школа разваливается. В некоторых местах образовались трещины на фасаде. Проблемы с электропроводкой – она очень старая и нуждается в замене, есть сложности с отоплением. К старым батареям мы приспособили самодельные тены, но напряжение низкое", – с сожалением сказала Аджба.Абгархукскую школу открыли в 1979 году. В довоенное время там обучалось более 250 детей, сейчас – 48. Коллектив состоит 20 преподавателей по всем предметам, но, по словам директора, не хватает одного учителя математики в пятом классе.

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культура, абхазия, музыка