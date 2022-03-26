https://sputnik-abkhazia.ru/20220326/minoborony-abkhazii-vooruzhennye-sily-gotovy-zaschitit-stranu-pri-neobkhodimosti--1038332040.html
Минобороны Абхазии: Вооруженные силы готовы защитить страну при необходимости
Минобороны Абхазии: Вооруженные силы готовы защитить страну при необходимости
В Очамчырском районе в рамках плана боевой подготовки прошли учения Вооруженных сил Республики Абхазия. 26.03.2022, Sputnik Абхазия
2022-03-26T18:25+0300
2022-03-26T18:25+0300
2022-03-26T19:15+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Вооруженные силы Абхазии готовы защитить суверенитет и независимость страны в случае необходимости, заявил в репортаже Абхазского телевидения глава оборонного ведомства Владимир Ануа.По его словам, в Абхазии внимательно следят за процессами как на Украине, так и на Черноморском побережье в целом."Учения НАТО в Грузии 2022 ясно показали, что в Тбилиси не отказались от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс. Учитывая сложную военно-политическую ситуацию в регионе, Вооруженные силы Республики Абхазия были приведены в повышенную боевую готовность. Проведены соответствующие мобилизационные мероприятия, а также внеплановые сборы и учения с личным составом резервных частей Министерства обороны. В случае обострения ситуации, Вооруженные силы готовы выполнить свой долг по защите государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия", – сказал Ануа.Глава Минобороны подчеркнул, что в соответствии с союзническими обязательствами и решением президента, Абхазия окажет военную помощь в достижении целей, поставленных верховным главнокомандующим Российской Федерации.21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны перейти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии. Ранее в оборонном ведомстве страны было заявлено о планируемых масштабных учениях в рядах Вооруженных сил Абхазии из-за обострения ситуации на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/minoborony-gruziya-ne-provodit-nikakikh-spetsoperatsiy-vdol-granitsy-s-abkhaziey-1038302072.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220323/tarasov-gruziya-ponyala-chto-v-zakavkaze-dlya-zapada-nachnetsya-operatsiya-izgnanie-dyavola-1038259122.html
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армия, абхазия, грузия, россия, учения, украина
Минобороны Абхазии: Вооруженные силы готовы защитить страну при необходимости
18:25 26.03.2022 (обновлено: 19:15 26.03.2022) Подписаться на
В Очамчырском районе в рамках плана боевой подготовки прошли учения Вооруженных сил Республики Абхазия.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Вооруженные силы Абхазии готовы защитить суверенитет и независимость страны в случае необходимости, заявил в репортаже Абхазского телевидения глава оборонного ведомства Владимир Ануа.
По его словам, в Абхазии внимательно следят за процессами как на Украине, так и на Черноморском побережье в целом.
"Учения НАТО в Грузии 2022 ясно показали, что в Тбилиси не отказались от воинственной риторики и курса на вступление в Североатлантический альянс. Учитывая сложную военно-политическую ситуацию в регионе, Вооруженные силы Республики Абхазия были приведены в повышенную боевую готовность. Проведены соответствующие мобилизационные мероприятия, а также внеплановые сборы и учения с личным составом резервных частей Министерства обороны. В случае обострения ситуации, Вооруженные силы готовы выполнить свой долг по защите государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия", – сказал Ануа.
Глава Минобороны подчеркнул, что в соответствии с союзническими обязательствами и решением президента, Абхазия окажет военную помощь в достижении целей, поставленных верховным главнокомандующим Российской Федерации.
21 февраля президент Абхазии Аслан Бжания поручил силовым структурам страны перейти в усиленную боевую готовность во избежание провокаций со стороны Грузии. Ранее в оборонном ведомстве страны было заявлено о планируемых масштабных учениях в рядах Вооруженных сил Абхазии из-за обострения ситуации на Украине.