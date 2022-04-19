https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-isklyuchil-vozmozhnost-ispolzovaniya-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-1038718360.html

Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине

Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T11:55+0300

2022-04-19T11:55+0300

2022-04-19T12:26+0300

военная спецоперация рф в донбассе

сергей лавров

мид рф

россия

украина

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.Лавров также отметил, что Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом.Лавров добавил, что Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов."Мы проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные "Белыми касками" в Сирии, и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды", – сказал Лавров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zayavil-chto-rossii-obyavlena-totalnaya-gibridnaya-voyna-1038650794.html

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сергей лавров, мид рф, россия, украина