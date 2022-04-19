https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-isklyuchil-vozmozhnost-ispolzovaniya-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-1038718360.html
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T11:55+0300
2022-04-19T11:55+0300
2022-04-19T12:26+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.Лавров также отметил, что Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом.Лавров добавил, что Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов."Мы проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные "Белыми касками" в Сирии, и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды", – сказал Лавров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zayavil-chto-rossii-obyavlena-totalnaya-gibridnaya-voyna-1038650794.html
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сергей лавров, мид рф, россия, украина
Лавров исключил возможность использования ядерного оружия на Украине
11:55 19.04.2022 (обновлено: 12:26 19.04.2022)
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Россия на данной стадии спецоперации на Украине рассматривает только опцию использования обычных вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
"Только обычные вооружения", – сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия использовать ядерное оружие на Украине.
Он подчеркнул, что во время последних событий Украина стала "плацдармом для НАТО", а Владимир Зеленский делал заявления о том, что страна может рассмотреть возвращение к обладанию ядерным оружием.
Лавров также отметил, что Россия после переговоров в Стамбуле в качестве жеста доброй воли изменила конфигурацию войск на Украине, но это не было оценено должным образом.
"Мы просто изменили конфигурацию нашего военного присутствия на Украине, это было объявлено сразу же после встречи в Стамбуле. Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", – заявил Лавров в интервью телеканалу India Today.
Лавров добавил, что Россия намерена установить правду о преступлениях украинских неонацистов.
"Мы проводим расследование в отношении зверств, совершенных неонацистскими батальонами и вооруженными силами Украины. Была создана специальная комиссия, в рамках российского правового поля есть общественная организация, имеющая колоссальный опыт. Они расследовали преступления, совершенные "Белыми касками" в Сирии, и другие случаи. Мы не остановимся перед установлением правды", – сказал Лавров.