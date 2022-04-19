https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-na-ukraine-nachinaetsya-sleduyuschaya-faza-spetsoperatsii-1038720158.html
Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации
Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации
Кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений, заявил Сергей... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T13:15+0300
2022-04-19T13:15+0300
2022-04-19T13:19+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Следующая фаза российской военной спецоперации начинается на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.Он отметил, что операция на востоке Украины направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской республик.Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров."Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/lavrov-isklyuchil-vozmozhnost-ispolzovaniya-yadernogo-oruzhiya-na-ukraine-1038718360.html
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украина, мид рф, сергей лавров, россия
Лавров: на Украине начинается следующая фаза спецоперации
13:15 19.04.2022 (обновлено: 13:19 19.04.2022)
Кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений, заявил Сергей Лавров.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik
. Следующая фаза российской военной спецоперации начинается на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью
телеканалу India Today.
Он отметил, что операция на востоке Украины направлена на полное освобождение Донецкой и Луганской республик.
"Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И, мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации", — отметил министр.
Он подчеркнул, что кризис давно мог разрешиться, если бы президент Украины Владимир Зеленский шел на сотрудничество и стремился к выполнению минских соглашений. В то же время "Запад предал Зеленского", воспользовавшись им против России.
Москва сразу после встречи в Стамбуле изменила "конфигурацию военного присутствия на Украине", продолжил Лавров.
"Мы сказали, что, поскольку мы верим в то, что они представили на рассмотрение то, что может лечь в основу соглашения, мы в качестве жеста доброй воли изменили конфигурацию в Черниговской и Киевской областях, однако, знаете, это не было оценено по достоинству, вместо этого сразу же произошла постановка в Буче", — отметил глава МИД.