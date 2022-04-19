https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/mid-rossiya-ne-namerena-initsiirovat-v-oon-rassledovanie-sobytiy-na-ukraine-1038715653.html

МИД: Россия не намерена инициировать в ООН расследование событий на Украине

МИД: Россия не намерена инициировать в ООН расследование событий на Украине

В Министерстве иностранных дел России усомнились в непредвзятости возможного расследования событий на Украине. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T09:45+0300

2022-04-19T09:45+0300

2022-04-19T10:29+0300

мид рф

украина

оон

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101321/54/1013215469_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e7e91050612d4e35002c6218c3e3c545.jpg

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Ильичев усомнился в непредвзятости следствия, отвечая на вопрос, намерена ли Россия инициировать этот вопрос, он подчеркнул: "Мы - нет". Он напомнил, что и в ООН пока не поднималась эта тема. В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/lavrov-zayavil-chto-rossiya-nikogda-ne-budet-podchinyatsya-zapadu-1038596575.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мид рф, украина, оон, россия, политика