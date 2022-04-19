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МИД: Россия не намерена инициировать в ООН расследование событий на Украине
МИД: Россия не намерена инициировать в ООН расследование событий на Украине
В Министерстве иностранных дел России усомнились в непредвзятости возможного расследования событий на Украине. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T09:45+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Ильичев усомнился в непредвзятости следствия, отвечая на вопрос, намерена ли Россия инициировать этот вопрос, он подчеркнул: "Мы - нет". Он напомнил, что и в ООН пока не поднималась эта тема. В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/lavrov-zayavil-chto-rossiya-nikogda-ne-budet-podchinyatsya-zapadu-1038596575.html
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МИД: Россия не намерена инициировать в ООН расследование событий на Украине
09:45 19.04.2022 (обновлено: 10:29 19.04.2022)
В Министерстве иностранных дел России усомнились в непредвзятости возможного расследования событий на Украине.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik.
Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении расследования событий на Украине, в том числе провокации в Буче, заявил РИА Новости
директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Ильичев усомнился в непредвзятости следствия, отвечая на вопрос, намерена ли Россия инициировать этот вопрос, он подчеркнул: "Мы - нет".
Он напомнил, что и в ООН пока не поднималась эта тема.
"К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС, показывает исключительно предвзятую позицию", - сказал Ильичев.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.