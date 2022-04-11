https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/lavrov-zayavil-chto-rossiya-nikogda-ne-budet-podchinyatsya-zapadu-1038596575.html
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
Политика запада по отношению к Москве, которую он стал проводить после начала спецоперации на Украине, озлобленная и остервенелая, заявил Сергей Лавров. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T14:50+0300
2022-04-11T14:50+0300
2022-04-11T15:02+0300
сергей лавров
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что политика запада по отношению к Москве, которую он стал проводить после начала спецоперации на Украине, озлобленная и остервенелая.Министр подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.Лавров подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире."Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю", –сказал министр.Лавров также заявил, что провокации в Буче и Краматорске возмутительны. Глава МИД не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.При этом он подчеркнул, что в Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/lavrov-ukraina-predstavila-proekt-dogovora-s-rossiey-s-otkhodom-ot-stambulskikh-polozheniy-1038535904.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/pochemu-kadry-iz-buchi--eto-ocherednaya-postanovka-lavrov-privel-oblichayuschie-fakty-1038482005.html
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сергей лавров, мид рф, политика, россия, санкции, украина
Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу
14:50 11.04.2022 (обновлено: 15:02 11.04.2022)
Политика запада по отношению к Москве, которую он стал проводить после начала спецоперации на Украине, озлобленная и остервенелая, заявил Сергей Лавров.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия, конечно же, со своей историей, со своими традициями – это одна из тех стран, которая никогда не будет занимать подчиненное положение. Мы можем быть только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности", – заявил Лавров в эфире "России 24".
Он отметил, что политика запада по отношению к Москве, которую он стал проводить после начала спецоперации на Украине, озлобленная и остервенелая.
Министр подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.
Лавров подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире.
"Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю", –сказал министр.
Лавров также заявил, что провокации в Буче и Краматорске возмутительны. Глава МИД не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.
"Провокации, я считаю, возмутительные. По Буче наши военные предъявили как хронологические аргументы, так и аргументы, которые связаны с видеоматериалами, и аргументы, связанные, извините за подробности, с положением трупов и с их внешним видом. Все, что только можно, было предъявлено", – добавил глава МИД.
При этом он подчеркнул, что в Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной.