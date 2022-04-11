https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/lavrov-zayavil-chto-rossiya-nikogda-ne-budet-podchinyatsya-zapadu-1038596575.html

Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу

Лавров заявил, что Россия никогда не будет подчиняться Западу

Политика запада по отношению к Москве, которую он стал проводить после начала спецоперации на Украине, озлобленная и остервенелая, заявил Сергей Лавров. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T14:50+0300

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сергей лавров

мид рф

политика

россия

санкции

украина

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Россия никогда не будет занимать подчиненное Западу положение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что политика запада по отношению к Москве, которую он стал проводить после начала спецоперации на Украине, озлобленная и остервенелая.Министр подчеркнул, что эта политика определяется не только Украиной, а тем, что из Украины "стали делать плацдарм для окончательного подавления России" и подчинения ее той глобальной системе, которую Запад выстраивал.Лавров подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире."Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене. Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права, по неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю", –сказал министр.Лавров также заявил, что провокации в Буче и Краматорске возмутительны. Глава МИД не исключил, что украинские военные при прямой поддержке западных спецслужб устроят новые провокации, и Россия будет отвечать на них фактами.При этом он подчеркнул, что в Москве не видят причин, по которым Россия не могла бы продолжать переговоры с Украиной.

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сергей лавров, мид рф, политика, россия, санкции, украина