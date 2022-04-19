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https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/na-ukraine-mogut-ustanovit-zapret-na-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-shkolakh-1038720971.html
На Украине могут установить запрет на преподавание русского языка в школах
На Украине могут установить запрет на преподавание русского языка в школах
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах, пишет РИА Новости.Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/voyna-slov-chto-proiskhodit-s-russkim-yazykom-na-ukraine-1038539070.html
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На Украине могут установить запрет на преподавание русского языка в школах

13:45 19.04.2022 (обновлено: 13:54 19.04.2022)
© Sputnik / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах Украины
Начало учебного года в школах Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Павел Паламарчук
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение русского языка в украинских школах в следующем учебном году с 1 сентября.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах, пишет РИА Новости.

"Нужно смотреть, чтобы это было по выбору школы и педсовета, но в принципе мы поддерживаем эту инициативу", – сказал Шкарлет в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".
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7 апреля, 20:25
В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.
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