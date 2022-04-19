https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/na-ukraine-mogut-ustanovit-zapret-na-prepodavanie-russkogo-yazyka-v-shkolakh-1038720971.html

На Украине могут установить запрет на преподавание русского языка в школах

На Украине могут установить запрет на преподавание русского языка в школах

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь 16 апреля на своей странице в соцсетях выступил с инициативой отменить изучение... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T13:45+0300

2022-04-19T13:45+0300

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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Министр образования Украины Сергей Шкарлет во вторник поддержал введение запрета на преподавание русского языка в украинских школах, пишет РИА Новости.Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее рассказал, что по итогам анализа более 300 украинских учебников было выявлено, что детей целенаправленно нацеливали "на ненависть к России".В частности, в этих учебных пособиях нацистские коллаборанты Степан Бандера и Роман Шухевич, убивавшие мирных жителей во время Великой Отечественной войны, называются "героями Украины", подчеркнул чиновник.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/voyna-slov-chto-proiskhodit-s-russkim-yazykom-na-ukraine-1038539070.html

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