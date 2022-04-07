https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/voyna-slov-chto-proiskhodit-s-russkim-yazykom-na-ukraine-1038539070.html

Война слов: что происходит с русским языком на Украине

Война слов: что происходит с русским языком на Украине

На западе Украины националисты требуют от беженцев говорить только по-украински, даже если те не знают языка. Говорить по-русски в стране стало опасно... 07.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-07T20:25+0300

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Алексей Стефанов, SputnikНесколько дней назад Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета "Львовская политехника" опубликовал обращение ко временно перемещенным лицам, подписанное кандидатом филологических наук, научным сотрудником МИОК Назаром Данчишиным. Вот цитата оттуда: "Как вы можете поблагодарить за это наш город? Просто! Говорить на украинском языке – по крайней мере, публично и пусть даже на ломаном".Даже в такой тяжелой гуманитарной ситуации львовские националисты готовы оказывать помощь только тем, кто "розмовляє українською мовою".В соцсетях дело доходит до проклятий, заговорить по-русски на улицах украинских городов стало опасно. Украинские СМИ сейчас на каждом углу трубят о том, что 100 лет назад Таганрог или Белгород были частью украинского Приазовья или Слобожанщины, и российскими стали по недоразумению – якобы "из-за насаждения русского языка"."Нервы и психика у всех сейчас на грани", - недвусмысленно предупреждают беженцев львовские СМИ.Что же происходит с русским языком на Украине?Дискриминация русского языка и русской культуры на Украине началась задолго до цветных революций. Но после госпереворота 2014 года она приобрела угрожающий националистический характер. На законодательном уровне вытеснение русского языка было закреплено законами "Об образовании" (2017) и "О функционировании украинского языка как государственного" (2019).После внедрения методички, написанной уполномоченным по защите госязыка Украины Тарасом Креминем, на Украине стали нормой языковые патрули с целью выявления неблагонадежных граждан, не общающихся "на українській мові".Sputnik попросил экспертов оценить уровень дискриминации русского языка на Украине: как давно его стали уничтожать, с кого брали пример, и что с русским будет дальше.Так себя вели нацисты в оккупированной Чехии"Давайте сравним Украину со странами Евросоюза, к которым она хочет присоединиться. Например, со Словакией. И сравним положение не то что русских, а венгров - на Украине и в Словакии. На Украине венгры жалуются на то, что в районах, где они живут, венгерский язык не носит статус официального, хотя по европейским нормам там, где 20% и больше говорят на том или ином языке, он должен употребляться. В то же самое время в Словакии есть не то что венгерские школы, а целый венгерский университет", - рассказал преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.Этот пример показывает, что Украина нарушает первейший принцип Европейской хартии о языках меньшинств – право получать образование на родном языке, который сама же подписала и ратифицировала, отметил политолог. При этом назвать русский языком нацменьшинств на Украине просто невозможно – как минимум для каждого второго жителя он родной.Вадим Трухачев говорит, что сравнить современные украинские языковые нормы можно с поведением нацистов в оккупированной немцами Чехии. И еще в Прибалтике, "но там хотя бы не покушаются на негосударственную сферу". "Существуют русскоязычные интернет-издания во всех трех республиках, к тому же для литовцев, латышей, эстонцев – титульной нации - русский язык родным не является", - поясняет он.Подлинной переписи населения по языкам на Украине никто не проводил с 2001 года, но и тогда цифры были искажены. Чего только стоит показатель, что якобы в Киеве 72% жителей считают родным языком украинский, а только 28% - русский, отмечает Трухачев."Достаточно было приехать в Киев и услышать примерно обратную картину. На слух 72% говорили на русском, а 28 на украинском, который включал в себя суржик, а его корректнее считать чем-то смешанным".Про языковые патрули по методичкам Креминя эксперт говорит, что в отличие от Прибалтики, где этим занимаются госструктуры, на Украине языковыми чистками занялись активисты, и украинское государство давно идет у них на поводу.Заставляют говорить на придуманном языке"Анализ действий украинских властей в области сворачивания публичного использования русского языка в общественной сфере, в сфере образования, показывает, что прибалтийские примеры, связанные с ограничением прав русского и русскоязычного населения, являлись образцами для действия украинских властей. Причем не просто отстраненными примерами, а той методикой, которая на практике использовалась в том числе и через организацию прямых контактов с латвийскими, литовскими эстонскими чиновниками, экспертами, которые натаскивали представители Украины", - считает политолог Владимир Симиндей.Эксперты из прибалтийских республик показали, с помощью каких административно-политических шагов можно быстрее и "качественнее" организовать процесс давления на русскоязычное население, его уничижение, лишение его законных прав, и наступления на его законные интересы, поясняет собеседник."И мы видим, что те наработки, которые еще в 90-е и в начале 2000-х годов были использованы в Латвии и Эстонии, воплощены не так давно в системе образования, регулировании рынка труда, в языковых аспектах на Украине".Принцип работы языковых патрулей на Украине Владимир Симиндей сравнивает с подобными проверками в Прибалтике, где "существуют госучреждения по контролю за языковой средой"."Речь идет как о наружной рекламе, вывесках, объявлениях, так и о контроле за средствами массовой информации, контроле использования государственного языка в сфере трудовых отношений, в потребительской сфере. По доносам инспектор из соответствующей организации, в Латвии это, например, Центр государственного языка, выезжает на место, может проверить владение персоналом той или иной фирмы государственным языком и, если покажется, что владение недостаточное, то организация и соответствующий работник будут оштрафованы, и придется на внеочередных экзаменах доказывать, что человек знает язык на определенную категорию", - поясняет политолог.На Украине языковые патрули "устраивали не госорганы , а националистически настроенные элементы и группы, которые придирались к продавцам в магазинах, снимали все это на видео и с гордостью выкладывали в интернет, рассказывая о том, как они воюют за украинский язык и украинскую культуру"."При этом надо отметить, что как сами продавцы, так и их покупатели в конкретных городах и регионах говорили и говорят прежде всего на русском языке, используя, может, какие-то отдельные украинские слова или же на так называемом суржике – бытовой смеси русского и украинского языков. Это является естественной языковой средой, а то, что навязывается - это искусственно созданный так называемый правильный язык с большими вкраплениями новояза, придуманного националистически настроенными филологами или инкорпорации в язык западно-украинских диалектных слов и выражений. Этим и пытаются пичкать и натаскивать местное население с тем, чтобы они говорили на таком конструкте", - уверен Владимир Симиндей.На Украине эта ситуация приобрела оттенок безумия"Достаточно очевидно, что именно дискриминация русского языка на Украине по сути дела и стала одним из спусковых крючков, которые привели к перевороту в стране восемь лет назад, к полному переформатированию украинского государства и украинского общества. В конечном итоге все эти события, с которыми мы имеем дело сейчас, включая специальную военную операцию, начались с дискриминации, с лишения русского языка и его носителей прав, статуса, будущего", - считает руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.Он оговаривается, что это не было чем-то новым - русский язык на протяжении десятков лет вытесняется из общественной, политической жизни и медийного пространства стран Балтии. В качестве примера эксперт привел ситуацию с коллегами из Sputnik Эстония, который был закрыт под угрозой уголовного преследования журналистов без каких-либо доказательств вины, а также уголовное преследование журналистов в Латвии, сотрудничавших с агентствами Sputnik Латвия и Baltnews. И то, как выдавливался из медиа-пространства стран Балтии телеканал RT."Я неоднократно говорил, и мои коллеги говорили, что русский язык является инструментом, средством сплочения людей с альтернативной точкой зрения на процессы, которые происходят в Европе и мире, он как якорь, который объединяет людней с похожим менталитетом, взглядами на будущее, образом жизни в России, на Украине, в Прибалтике, - поясняет эксперт. - Поэтому его стали выдавливать, отрезать. Не вчера, и не восемь лет назад - значительно раньше. В этот процесс вкладывались огромные средства, создавались специальные институты, регуляторы".Именно с этой целью выдавливались русские и русскоязычные СМИ, а там, где их нельзя было выдавить, создавались альтернативные средства массовой информации."Это был системный процесс, и он еще потребует длительных и интересных исследований, а Украина - это просто экстремальное развитие этих процессов", - заключил Тимур Шафир.Русский язык может попасть под полный запретИзвестный украинский политический деятель, депутат нескольких созывов Верховной рады Олег Царев считает, что серьезное притеснение русского на Украине началось еще при президенте Викторе Ющенко, который находился у власти с 2005 по 2010 год."При Януковиче, благодаря вице-премьеру, министру образования и науки Дмитрию Табачнику многое смогли нивелировать, но не до конца. Например, лобби, которое переводило кинофильмы, мы не смогли побороть, и они в кинотеатрах обязательны стали к переводу на украинский язык. Тогда многие люди начали покупать домашние кинотеатры. А уже при Порошенко и Зеленском произошло окончательное выдавливание русского языка в маргинальное русло", - считает политик.Русский язык законодательно запретили в сфере общения, в бизнесе, она попал под запрет в детских садах и школах, подчеркивает собеседник."И нет сомнения, что, если каким-то образом сегодняшний режим в Киеве сохранится в результате каких-то мирных соглашений с Россией или еще чего-то, русский язык на Украине попадет под полный запрет. Будет еще более жесткое преследование русскоговорящих и русских людей на Украине", - уверен Олег Царев.

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