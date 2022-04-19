https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/obyavlen-priem-rabot-na-premiyu-fazilya-iskandera-1038730162.html

Объявлен прием работ на премию Фазиля Искандера

Объявлен прием работ на премию Фазиля Искандера

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T20:00+0300

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культура

фазиль искандер

россия

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Международная литературная премия имения Фазиля Искандера начала прием работ, который продлится до 30 мая, рассказал в интервью радио Sputnik председатель жюри Евгений Попов.По его словам, в этом году премия имени Искандера получила президентский грант. Это, по мнению Попова, признание достижений премии, которая стала популярной, и многие писатели "считают за честь ее получить".Премия состоит из номинаций "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Попов отметил, что победитель каждой номинации получит по 100 000 рублей.Книги и публикации во всех номинациях будут приниматься до 30 мая. Длинный список будет объявлен в начале июня, короткий – в первой половине сентября. Торжественное вручения состоится в первой половине декабря 2022 года.Жюри включает в длинный список лишь книги и произведения, вышедшие за два года до приема заявки.Цель премии – увековечить память российского писателя, вице-президента Русского ПЕН-центра Фазиля Искандера.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/Vospevavshiy-Abkhaziyu-pamyati-Fazilya-Iskandera--1031960702.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/obyavleny-laureaty-premii-imeni-fazilya-iskandera-1036557607.html

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культура, фазиль искандер, россия