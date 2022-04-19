https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/obyavlen-priem-rabot-na-premiyu-fazilya-iskandera-1038730162.html
Объявлен прием работ на премию Фазиля Искандера
Объявлен прием работ на премию Фазиля Искандера
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T20:00+0300
2022-04-19T20:00+0300
2022-04-19T20:00+0300
культура
фазиль искандер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/03/1030868152_0:151:3102:1896_1920x0_80_0_0_0ac868de0b9a29f4b27ab09f0c715046.jpg
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Международная литературная премия имения Фазиля Искандера начала прием работ, который продлится до 30 мая, рассказал в интервью радио Sputnik председатель жюри Евгений Попов.По его словам, в этом году премия имени Искандера получила президентский грант. Это, по мнению Попова, признание достижений премии, которая стала популярной, и многие писатели "считают за честь ее получить".Премия состоит из номинаций "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Попов отметил, что победитель каждой номинации получит по 100 000 рублей.Книги и публикации во всех номинациях будут приниматься до 30 мая. Длинный список будет объявлен в начале июня, короткий – в первой половине сентября. Торжественное вручения состоится в первой половине декабря 2022 года.Жюри включает в длинный список лишь книги и произведения, вышедшие за два года до приема заявки.Цель премии – увековечить память российского писателя, вице-президента Русского ПЕН-центра Фазиля Искандера.Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220306/Vospevavshiy-Abkhaziyu-pamyati-Fazilya-Iskandera--1031960702.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211201/obyavleny-laureaty-premii-imeni-fazilya-iskandera-1036557607.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/03/1030868152_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_43f42f00a885d256c92afc91b732b424.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, фазиль искандер, россия
Объявлен прием работ на премию Фазиля Искандера
Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Международная литературная премия имения Фазиля Искандера начала прием работ, который продлится до 30 мая, рассказал в интервью радио Sputnik председатель жюри Евгений Попов.
По его словам, в этом году премия имени Искандера получила президентский грант. Это, по мнению Попова, признание достижений премии, которая стала популярной, и многие писатели "считают за честь ее получить".
Премия состоит из номинаций "Сюжет существования" (художественная проза), "Под легкой тяжестью небес…" (поэзия), "Праздник в ожидании праздника" (киносценарии и драматургия), "Дерево детства" (детская и подростковая проза), "Бесценное достояние" (премия за переводную прозу). Попов отметил, что победитель каждой номинации получит по 100 000 рублей.
"Критики пишут, что это единственно честная премия. Только тексты, только качество, члены жюри смотрят на качество глазами Фазиля", - сказал он.
Книги и публикации во всех номинациях будут приниматься до 30 мая. Длинный список будет объявлен в начале июня, короткий – в первой половине сентября. Торжественное вручения состоится в первой половине декабря 2022 года.
Жюри включает в длинный список лишь книги и произведения, вышедшие за два года до приема заявки.
Цель премии – увековечить память российского писателя, вице-президента Русского ПЕН-центра Фазиля Искандера.
Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".
Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.