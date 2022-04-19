https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-20-aprelya-1038728702.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 20 апреля

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять прохождение холодного атмосферного фронта и барического поля повышенного давления. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T18:50+0300

2022-04-19T18:50+0300

2022-04-19T18:50+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. В среду, 20 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой и порывистым ветром, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное, будет медленно расти.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии