https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/sokhranit-bespristrastnost-i-kriticheskoe-myshlenie-kak-borotsya-s-dezinformatsiey-1038716416.html

Сохранить беспристрастность и критическое мышление: как бороться с дезинформацией

Сохранить беспристрастность и критическое мышление: как бороться с дезинформацией

18 апреля в Медиацентре МИД Абхазии состоялась встреча руководителя международного отдела Союза журналистов России Тимура Шафира с абхазскими журналистами. 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T10:45+0300

2022-04-19T10:45+0300

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Тема мастер-класса была сформулирована так: "Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять".По словам Тимура Шафира, существует несколько отличительных признаков фейковой информации. Первое – это эмоциональность фейка, которая в самом начале призывает читателя отключить любое критическое мышление."Это эмоциональная подача материалов. Используется набор стереотипов – это убитые, страдания детей, разрушения. Все это обязательно сопровождается фразами или призывами о том, что здесь не надо слов, здесь нужны эмоции и тот, кто считает, что это заслуживает какого-то рассмотрения – то это нелюдь", – отметил Шафир.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/feyk-nyus-v-sovremennom-mire-kak-borotsya-s-dezinformatsiey-1038711381.html

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видео, мультимедиа, союз журналистов россии, журналистика