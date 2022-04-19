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Сохранить беспристрастность и критическое мышление: как бороться с дезинформацией
Сохранить беспристрастность и критическое мышление: как бороться с дезинформацией
18 апреля в Медиацентре МИД Абхазии состоялась встреча руководителя международного отдела Союза журналистов России Тимура Шафира с абхазскими журналистами. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
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Тема мастер-класса была сформулирована так: "Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять".По словам Тимура Шафира, существует несколько отличительных признаков фейковой информации. Первое – это эмоциональность фейка, которая в самом начале призывает читателя отключить любое критическое мышление."Это эмоциональная подача материалов. Используется набор стереотипов – это убитые, страдания детей, разрушения. Все это обязательно сопровождается фразами или призывами о том, что здесь не надо слов, здесь нужны эмоции и тот, кто считает, что это заслуживает какого-то рассмотрения – то это нелюдь", – отметил Шафир.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/feyk-nyus-v-sovremennom-mire-kak-borotsya-s-dezinformatsiey-1038711381.html
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видео, мультимедиа, союз журналистов россии, журналистика

Сохранить беспристрастность и критическое мышление: как бороться с дезинформацией

10:45 19.04.2022 (обновлено: 10:47 19.04.2022)
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18 апреля в Медиацентре МИД Абхазии состоялась встреча руководителя международного отдела Союза журналистов России Тимура Шафира с абхазскими журналистами.
Тема мастер-класса была сформулирована так: "Фейк-ньюс как оружие информационной войны: для чего их используют и как им противостоять".
Тимур Шафир - Sputnik Абхазия, 1920, 18.04.2022
"Фейк-ньюс" в современном мире: как бороться с дезинформацией
Вчера, 18:12
По словам Тимура Шафира, существует несколько отличительных признаков фейковой информации. Первое – это эмоциональность фейка, которая в самом начале призывает читателя отключить любое критическое мышление.
"Это эмоциональная подача материалов. Используется набор стереотипов – это убитые, страдания детей, разрушения. Все это обязательно сопровождается фразами или призывами о том, что здесь не надо слов, здесь нужны эмоции и тот, кто считает, что это заслуживает какого-то рассмотрения – то это нелюдь", – отметил Шафир.
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