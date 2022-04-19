https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/spasateli-mchs-i-kinologi-mvd-pristupili-k-osmotru-zdaniya-v-tsentre-gudauty-1038726007.html

Спасатели МЧС и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты

Спасатели МЧС и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты

В центре Гудауты после анонимного сообщения о минировании здания "Абхазсвязи" перекрыто движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T16:49+0300

2022-04-19T16:49+0300

2022-04-19T16:54+0300

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ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Служа разминирования МЧС Абхазии и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты, где, согласно анонимному сообщению, заложена бомба. Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило во вторник, 19 апреля.Здание "Абхазсвязи", о минировании которого поступило сообщение, оцеплено, из него вывели людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/tsentralnye-ulitsy-v-gudaute-perekryty-iz-za-anonimnogo-soobscheniya-o-minirovanii-1038725165.html

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