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Спасатели МЧС и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты
Спасатели МЧС и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты
В центре Гудауты после анонимного сообщения о минировании здания "Абхазсвязи" перекрыто движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T16:49+0300
2022-04-19T16:49+0300
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ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Служа разминирования МЧС Абхазии и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты, где, согласно анонимному сообщению, заложена бомба. Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило во вторник, 19 апреля.Здание "Абхазсвязи", о минировании которого поступило сообщение, оцеплено, из него вывели людей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/tsentralnye-ulitsy-v-gudaute-perekryty-iz-za-anonimnogo-soobscheniya-o-minirovanii-1038725165.html
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Спасатели МЧС и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты
16:49 19.04.2022 (обновлено: 16:54 19.04.2022)
В центре Гудауты после анонимного сообщения о минировании здания "Абхазсвязи" перекрыто движение на пересечении проспекта Героев с улицами Адыгская и Дзидзария.
ГУДАУТА, 19 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Служа разминирования МЧС Абхазии и кинологи МВД приступили к осмотру здания в центре Гудауты, где, согласно анонимному сообщению, заложена бомба.
Анонимное сообщение о минировании здания, в котором расположена налоговая служба Гудаутского района, поступило во вторник, 19 апреля.
Здание "Абхазсвязи", о минировании которого поступило сообщение, оцеплено, из него вывели людей.