https://sputnik-abkhazia.ru/20220419/tamozhennye-sluzhby-abkhazii-i-rossii-obsudili-realizatsiyu-mezhpravitelstvennogo-soglasheniya-1038715025.html

Таможенные службы Абхазии и России обсудили реализацию межправительственного Соглашения

Таможенные службы Абхазии и России обсудили реализацию межправительственного Соглашения

В октябре прошлого года было подписано Соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, а также протокол об обмене документами... 19.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-19T09:15+0300

2022-04-19T09:15+0300

2022-04-19T09:15+0300

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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная служба России провели видеоконференцию по вопросам реализации межправительственного Соглашения о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Об этом сообщается на сайте ГТК. Отмечается, что с момента подписания Соглашения были проведены первые консультации. Планируется проводить видеоконференции на регулярной основе для выработки механизма взаимодействия между сторонами и реализации Соглашения.Как отмечалось на коллегии ГТК по итогам работы в 2021 году, основные усилия в прошлом году были направлены на гармонизацию законодательства России с Абхазией. В рамках этой деятельности было подписано Соглашение между правительствами республик о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, меморандум между ФТС России и ГТК по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-vypolnen-tamozhennyy-komitet-otchitalsya-o-rabote-za-2021-god-1038195894.html

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