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Таможенные службы Абхазии и России обсудили реализацию межправительственного Соглашения
Таможенные службы Абхазии и России обсудили реализацию межправительственного Соглашения
В октябре прошлого года было подписано Соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, а также протокол об обмене документами... 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T09:15+0300
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СУХУМ, 19 апр - Sputnik. Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная служба России провели видеоконференцию по вопросам реализации межправительственного Соглашения о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Об этом сообщается на сайте ГТК. Отмечается, что с момента подписания Соглашения были проведены первые консультации. Планируется проводить видеоконференции на регулярной основе для выработки механизма взаимодействия между сторонами и реализации Соглашения.Как отмечалось на коллегии ГТК по итогам работы в 2021 году, основные усилия в прошлом году были направлены на гармонизацию законодательства России с Абхазией. В рамках этой деятельности было подписано Соглашение между правительствами республик о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, меморандум между ФТС России и ГТК по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220318/plan-vypolnen-tamozhennyy-komitet-otchitalsya-o-rabote-za-2021-god-1038195894.html
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таможня, абхазия, россия, экономика
Таможенные службы Абхазии и России обсудили реализацию межправительственного Соглашения
В октябре прошлого года было подписано Соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, а также протокол об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Абхазией и Россией.
СУХУМ, 19 апр - Sputnik.
Государственный таможенный комитет Абхазии и Федеральная таможенная служба России провели видеоконференцию по вопросам реализации межправительственного Соглашения о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи. Об этом сообщается на сайте
ГТК.
Отмечается, что с момента подписания Соглашения были проведены первые консультации.
Стороны предоставили друг другу перечни находящихся на территориях Абхазии и России мест установки приборов учета электроэнергии, а также о днях и времени их работы. Эти приборы используются для таможенного контроля объемов перемещения электроэнергии через границу.
Планируется проводить видеоконференции на регулярной основе для выработки механизма взаимодействия между сторонами и реализации Соглашения.
Как отмечалось на коллегии ГТК по итогам работы в 2021 году, основные усилия в прошлом году были направлены на гармонизацию законодательства России с Абхазией. В рамках этой деятельности было подписано Соглашение между правительствами республик о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередачи, меморандум между ФТС России и ГТК по развитию автоматизации таможенного администрирования в Абхазии.