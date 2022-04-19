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Уничтожены два украинских склада хранения головных частей ракет "Точка-У"
Уничтожены два украинских склада хранения головных частей ракет "Точка-У"
Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты "Точка-У" и истребитель МиГ-29. 19.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-19T11:00+0300
2022-04-19T11:00+0300
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СУХУМ, 19 апр – Sputnik. ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавил генерал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/minoborony-unichtozheny-krupnye-partii-inostrannogo-oruzhiya-v-rayone-lvova-1038713733.html
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россия, украина, министерство обороны рф
Уничтожены два украинских склада хранения головных частей ракет "Точка-У"
11:00 19.04.2022 (обновлено: 12:28 19.04.2022)
Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты "Точка-У" и истребитель МиГ-29.
СУХУМ, 19 апр – Sputnik. ВКС России уничтожили два украинских склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.
Также поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, добавил генерал.