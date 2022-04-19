Уничтожены два украинских склада хранения головных частей ракет "Точка-У"

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет "Точка-У", – сказал Конашенков на брифинге во вторник.