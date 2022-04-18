https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/minoborony-unichtozheny-krupnye-partii-inostrannogo-oruzhiya-v-rayone-lvova-1038713733.html

Минобороны: уничтожены крупные партии иностранного оружия в районе Львова

Минобороны: уничтожены крупные партии иностранного оружия в районе Львова

Вооружение поступило на Украину за последние шесть дней от США и европейских стран. 18.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-18T20:20+0300

2022-04-18T20:20+0300

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СУХУМ, 18 апр - Sputnik. ВКС России ударом высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии иностранного вооружения, поступившие на Украину от США и европейских стран, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов, добавил он.Конашенков добавил, что высокоточными ракетами с воздуха в течение дня в районе трёх населенных пунктов уничтожены 16 военных объектов Украины, среди которых два пункта управления.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220418/minoborony-rossii-vpervye-opublikovalo-spisok-pogibshikh-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-1038704852.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/rossiya-predlozhila-boevikam-azova-v-mariupole-slozhit-oruzhie-1038690095.html

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