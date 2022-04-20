https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/eks-ministr-kultury-agrba-zaderzhan-po-podozreniyu-v-khischeniyakh-1038740620.html

Экс-министр культуры Гудиса Агрба задержан по подозрению в хищениях

Экс-министр культуры Гудиса Агрба задержан по подозрению в хищениях

Гудиса Агрба был освобожден от должности министра культуры 11 февраля, он возглавлял ведомство с 5 июня 2020 года. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T15:38+0300

2022-04-20T15:38+0300

2022-04-20T16:16+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Экс-министр культуры Гудиса Агрба задержан по подозрению в хищении госимущества в особо крупном размере, материальный ущерб оценен в 14,3 миллиона рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Следственное управление Генеральной прокуратуры на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, поступивших из СГБ, возбудило уголовное дело в отношении бывшего чиновника 19 апреля. В среду, 20 апреля, Агрба был задержан в качестве подозреваемого. В его отношении в установленные законом сроки в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.Агрба подозревается по двум фактам хищения имущества Министерства культуры в особо крупном размере путем присвоения и растраты с использованием служебного положения, по делу проходит и Надир Джинал, оказавший, по версии органа предварительного расследования, пособничество при совершении преступлений.По данным Генпрокуратуры, в начале 2021 года Гудиса Агрба с целью хищения бюджетных денег, выделенных Минкультуры на приобретение оборудования, вступил в преступный сговор с ИП Надиром Джинал, и 2 апреля того же года заключил с ним договор о поставке светового оборудования. Заведомо подготовив спецификацию на сумму 3 000 000 рублей, Агрба указал по предварительной договоренности завышенную стоимость в размере 8 000 000 рублей. Перечисленные на расчетный счет ИП Джинал денежные средства в размере 4 300 000 рублей были обналичены последним и переданы Агрба, который обратил их в свою собственность.Также Агрба в лице министра культуры 5 мая 2021 года заключил договор о поставке звукового оборудования с ИП Джинал, достоверно зная о фактической стоимости указанного в спецификации товара в сумме 6 334 350 рублей, указал в договоре завышенную стоимость в размере 19 900 000 рублей. Действуя по предварительной договоренности, Джинал обналичил в кассе банка 10 000 000 рублей из перечисленных на его расчетный счет денежных средств по договору и передал их министру Агрба, а тот присвоил деньги себе.В результате совершенных преступных действий со стороны экс-министра культуры и его пособника Министерству культуры Абхазии причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 14 300 000 рублей, заключает Генпрокуратура.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220211/gudisa-agrba-osvobozhden-ot-dolzhnosti-ministra-kultury-abkhazii-1037536126.html

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чиновники, новости, хищения