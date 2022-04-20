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МЧС отправилось на Донбасс с гуманитарным грузом для абхазских добровольцев
МЧС отправилось на Донбасс с гуманитарным грузом для абхазских добровольцев
Абхазия поддержала российскую спецоперацию по демилитаризации Украины, оказывает гуманитарную помощь Донбассу, в Сухуме приняли беженцев из ДНР и ЛНР. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T18:10+0300
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СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились на Донбасс с гуманитарным грузом для абхазских добровольцев, сообщается на сайте спасательного ведомства. Это пятая по счету поездка спасателей с начала года, осуществляется она по поручению президента Аслана Бжания. Для абхазских добровольцев, защищающих жителей Донбасса, будет доставлено 10 тонн гуманитарного груза. В первую очередь это продукты питания, бутилированная вода, а также одежда, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены."Гумпомощь укомплектована исходя из первоочередных потребностей грузополучателя для обеспечения его полноценной жизнедеятельности в условиях реальных боевых действий", - отмечается в релизе. Гуманитарная груз сформирован как на средства госбюджета, так и на личные пожертвования граждан Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220324/kvitsiniya-o-gumanitarnoy-pomoschi-abkhazii-u-lyudey-donetska-goryat-glaza-nadezhdoy-1038277640.html
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МЧС отправилось на Донбасс с гуманитарным грузом для абхазских добровольцев

18:10 20.04.2022 (обновлено: 18:20 20.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Гуманитарный груз из Абхазии для ЛНР
Гуманитарный груз из Абхазии для ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Абхазия поддержала российскую спецоперацию по демилитаризации Украины, оказывает гуманитарную помощь Донбассу, в Сухуме приняли беженцев из ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 20 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния отправились на Донбасс с гуманитарным грузом для абхазских добровольцев, сообщается на сайте спасательного ведомства.
Это пятая по счету поездка спасателей с начала года, осуществляется она по поручению президента Аслана Бжания.
Для абхазских добровольцев, защищающих жителей Донбасса, будет доставлено 10 тонн гуманитарного груза. В первую очередь это продукты питания, бутилированная вода, а также одежда, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены.
"Гумпомощь укомплектована исходя из первоочередных потребностей грузополучателя для обеспечения его полноценной жизнедеятельности в условиях реальных боевых действий", - отмечается в релизе.
Гуманитарная груз сформирован как на средства госбюджета, так и на личные пожертвования граждан Абхазии.
Квициния о гуманитарной помощи ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 24.03.2022
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Квициния о гуманитарной помощи Абхазии: у людей Донецка горят глаза надеждой
24 марта, 12:40
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