https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nalazhennyy-byt-i-toska-po-domu-kak-zhivut-v-abkhazii-bezhentsy-iz-donbassa-1038745723.html

Налаженный быт и тоска по дому: как живут в Абхазии беженцы из Донбасса

Налаженный быт и тоска по дому: как живут в Абхазии беженцы из Донбасса

Беженцы из Донецкой и Луганской Народных Республик почти два месяца находятся в Абхазии, их разместили в столичной гостинице "Айтар". 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T21:35+0300

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О том, в каких условиях живут вынужденные переселенцы, как обустроили свой быт и чем себя занимают, находясь в республике, читайте в материале Sputnik.Временное переселениеВо дворе гостиницы "Айтар" на лавочках сидели люди, которые вышли подышать теплым весенним воздухом, возле них бегали беззаботные дети. Это беженцы из Донбасса, для которых Абхазия стала убежищем и вторым домом в нелегкий период. Тишину нарушали только павлины, которые в это время года пребывают в "романтическом" настроении и поэтому особенно шумны. Птицы доставляют некоторое неудобство для обитателей гостиницы, часто мешая спать, но с ним они готовы смириться, так как это несравнимо с тем, что происходит сейчас на Донбассе.Татьяна Шамшура из Горловки приехала в Абхазию с тремя детьми которым четыре, восемь и пятнадцать лет. Условиями пребывания в гостинице они довольны, несмотря на то, что живут не в собственном доме, здесь есть все необходимое. С остальными беженцами семья познакомилась уже в Абхазии, и такое общение помогло легче освоиться на новом месте.В Горловке у нее остался муж и родители, с которыми связывается каждый день. Женщина с волнением отмечает, что новости оттуда тревожные, так как населенный пункт обстреливают каждый день, а неделю назад снаряд упал совсем недалеко от ее дома. Поэтому беженка не знает, когда семья сможет вернуться обратно. Дети уже давно скучают по папе и всем родным, своим одноклассникам, но вернуться сейчас домой невозможно, подчеркнула Татьяна.В плане организации быта в гостинице "Айтар" очень удобно, продолжила она. "У нас есть большая комната, кровати, горячая вода, питание, телевизор, интернет, все очень хорошо. Спасибо огромное, что нас так приняли, нас возят на экскурсии, ездили на горячие источники, на озеро Рица, детям очень понравилось, здесь много красивых мест. Если все будет хорошо, то в следующем году мы сюда обязательно приедем", - сказала беженка.Помимо организованных экскурсий люди сами посещают различные места, гуляют по набережной Сухума, ездят на центральный рынок за покупками, или просто проводят время, любуясь архитектурой столицы. "С маленькими детьми далеко не уедешь, поэтому мы в основном находимся в Сухуме", - поделилась Татьяна.Привыкнуть к АбхазииСветлана Суховерская из Авдеевки приехала в Абхазию с дочерью, родной сестрой и племянником, ее родители не захотели оставлять дом, несмотря на опасность. Когда Светлане было всего пять лет, мама и папа впервые привезли ее на отдых в республику, а в этом году она была здесь с мужем.Исходя из того, что племяннику Светланы полтора годика, скучать им не приходится, практически все свободное время проводят с ним. "В пять или шесть часов у нас подъем, у нас мальчик ранний, позавтракали, походили погуляли, и он лег спать", - объяснила Суховерская.В номере беженки стоят две кровати, есть холодильник, утюг, другая бытовая техника, по включенному телевизору показывали сюжет о специальной военной операции на Украине. Полностью отвлечься от событий, которые происходят дома, Светлана и другие беженцы не могут, что естественно, ведь там у них остались родные."Каждый вечер обязательно созваниваемся с мамой, она очень хотела, чтобы мы выехали, что и случилось, мы очень быстро собрались и уехали", - рассказала она.Светлана подыскивает работу на случай, если в летний туристический сезон придется остаться в Абхазии. "Что-то такое наклевывается, но в Пицунде, это другой город, мне, если, что нужно будет переехать, там предоставляют жилье, работа сезонная на четыре месяца. У меня еще ребенок, поэтому я еще в раздумье, не могу ее здесь одну оставить. Было бы лучше, если бы нашла работу в Сухуме", - рассуждает женщина.Среди вынужденно покинувших свой дом Диана с пятилетним сыном. Пока молодая мама сидит на лавочке во дворе пансионата, ее мальчик играет со своим сверстником в "войнушку". Помимо палки, выполнявшей роль ружья, у Ростислава было вооружение и посерьезнее – это "настоящий" танк. Беженка отмечает, что она с сыном очень хотят обратно домой, но к сожалению, пока, такой возможности нет.Беженцы из Донбасса прибыли в Абхазию в конце февраля и начале марта, на данный момент в гостинице "Айтар" находится 65 человек, часть людей уже вернулась на родину.

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