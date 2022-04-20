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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T16:10+0300
2022-04-20T16:10+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. В четверг, 21 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, к концу дня кратковременный дождь разной интенсивности и порывистым ветром, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 13 до 18 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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погода в абхазии, новости, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 апреля
16:10 20.04.2022 (обновлено: 16:46 20.04.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik. В четверг, 21 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, к концу дня кратковременный дождь разной интенсивности и порывистым ветром, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 13 до 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.