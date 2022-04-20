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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 21 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг будет находиться под влиянием перепадов атмосферного давления. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T16:10+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. В четверг, 21 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, к концу дня кратковременный дождь разной интенсивности и порывистым ветром, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду, в порывах от 13 до 18 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-4 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, весна, климат