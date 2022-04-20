https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/tambovskiy-gosuniversitet-pomog-sukhumskim-uchitelyam-povysit-kvalifikatsiyu-1038734451.html
Тамбовский госуниверситет помог сухумским учителям повысить квалификацию
Тамбовский госуниверситет помог сухумским учителям повысить квалификацию
Онлайн-курсы прошли по шести программам, отвечающим современным требованиям к среднему образованию. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T10:16+0300
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Более 50 сухумских учителей прошли онлайн-курсы повышения квалификации в Тамбовском госуниверситете, и еще полтора десятка преподавателей точных наук прошли переподготовку в вузе, сообщается на сайте столичной администрации.Отмечается, что курсы прошли в рамках сотрудничества Управления образования администрации города Сухум с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина.Прошедшим курсы учителям вручили удостоверения о повышении квалификации. Кроме того, 15 учителей математики, физики и информатики прошли курсы профессиональной переподготовки. По завершении проектных работ им присвоили квалификацию педагог (учитель информатики) и вручили подтверждающие дипломы Тамбовского госуниверситета.Сухумские учителя уже обменивались опытом с тамбовскими коллегами. Так, осенью 2021 года делегация столичного Управления образования приняла участие в I Международной научно-практической конференции "Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры".
https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/emukhvari-o-sotrudnichestve-sukhuma-s-tambovom-sport-v-abkhazii-poluchit-novyy-impuls--1036367813.html
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новости, учителя, школы, образование, сухум
Тамбовский госуниверситет помог сухумским учителям повысить квалификацию
10:16 20.04.2022 (обновлено: 11:02 20.04.2022)
Онлайн-курсы прошли по шести программам, отвечающим современным требованиям к среднему образованию.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
Более 50 сухумских учителей прошли онлайн-курсы повышения квалификации в Тамбовском госуниверситете, и еще полтора десятка преподавателей точных наук прошли переподготовку в вузе, сообщается
на сайте столичной администрации.
Отмечается, что курсы прошли в рамках сотрудничества Управления образования администрации города Сухум с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина.
Онлайн-курсы проводились по следующим программам: цифровая культура, первая помощь, дизайн презентации как искусство, технологии инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, современная технология менеджмента в сфере физкультуры и спорта, профилактика асоциального поведения обучающихся в образовательной организации.
Прошедшим курсы учителям вручили удостоверения о повышении квалификации.
Кроме того, 15 учителей математики, физики и информатики прошли курсы профессиональной переподготовки. По завершении проектных работ им присвоили квалификацию педагог (учитель информатики) и вручили подтверждающие дипломы Тамбовского госуниверситета.
Сухумские учителя уже обменивались опытом с тамбовскими коллегами. Так, осенью 2021 года делегация столичного Управления образования приняла участие в I Международной научно-практической конференции "Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры".