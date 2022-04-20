https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/tambovskiy-gosuniversitet-pomog-sukhumskim-uchitelyam-povysit-kvalifikatsiyu-1038734451.html

Тамбовский госуниверситет помог сухумским учителям повысить квалификацию

Тамбовский госуниверситет помог сухумским учителям повысить квалификацию

Онлайн-курсы прошли по шести программам, отвечающим современным требованиям к среднему образованию. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T10:16+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Более 50 сухумских учителей прошли онлайн-курсы повышения квалификации в Тамбовском госуниверситете, и еще полтора десятка преподавателей точных наук прошли переподготовку в вузе, сообщается на сайте столичной администрации.Отмечается, что курсы прошли в рамках сотрудничества Управления образования администрации города Сухум с Тамбовским государственным университетом имени Г. Р. Державина.Прошедшим курсы учителям вручили удостоверения о повышении квалификации. Кроме того, 15 учителей математики, физики и информатики прошли курсы профессиональной переподготовки. По завершении проектных работ им присвоили квалификацию педагог (учитель информатики) и вручили подтверждающие дипломы Тамбовского госуниверситета.Сухумские учителя уже обменивались опытом с тамбовскими коллегами. Так, осенью 2021 года делегация столичного Управления образования приняла участие в I Международной научно-практической конференции "Стратегия развития физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры".

https://sputnik-abkhazia.ru/20211117/emukhvari-o-sotrudnichestve-sukhuma-s-tambovom-sport-v-abkhazii-poluchit-novyy-impuls--1036367813.html

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