https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/ugolovnoe-delo-po-obvineniyu-eks-glavy-abkhaztop-napravleno-v-sud-1038742577.html
Уголовное дело по обвинению экс-главы "Абхазтопа" направлено в суд
Уголовное дело по обвинению экс-главы "Абхазтопа" направлено в суд
Бывший генеральный директор "Абхазской топливной компании" Беслан Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. 20.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-20T16:58+0300
2022-04-20T16:58+0300
2022-04-20T17:31+0300
в абхазии
хищения
преступления
новости
топливо
суд
налоги
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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора Госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиретокра Госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменено совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества.Генпрокуратура сообщает также, что в результате расследования уголовного дела в Министерство экономики Абхазии внесено представление о применении мер дисциплинарного характера в отношении заместителей гендиректора и главного бухгалтера предприятия с рассмотрением вопроса об освобождении их от занимаемой должности. Представление внесено и в Министерство по налогам и сборам республики в связи с выявленными нарушениями в деятельности налоговых инспекторов по Гулрыпшскому району.
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хищения, преступления, новости, топливо, суд, налоги
Уголовное дело по обвинению экс-главы "Абхазтопа" направлено в суд
16:58 20.04.2022 (обновлено: 17:31 20.04.2022)
Бывший генеральный директор "Абхазской топливной компании" Беслан Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей.
СУХУМ, 20 апр – Sputnik.
Уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора Госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу, сообщается
на сайте Генеральной прокуратуры.
Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиретокра Госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей
. Ему вменено совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества.
Генпрокуратура сообщает также, что в результате расследования уголовного дела в Министерство экономики Абхазии внесено представление о применении мер дисциплинарного характера в отношении заместителей гендиректора и главного бухгалтера предприятия с рассмотрением вопроса об освобождении их от занимаемой должности.
Представление внесено и в Министерство по налогам и сборам республики в связи с выявленными нарушениями в деятельности налоговых инспекторов по Гулрыпшскому району.