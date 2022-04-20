https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/ugolovnoe-delo-po-obvineniyu-eks-glavy-abkhaztop-napravleno-v-sud-1038742577.html

Уголовное дело по обвинению экс-главы "Абхазтопа" направлено в суд

Уголовное дело по обвинению экс-главы "Абхазтопа" направлено в суд

Бывший генеральный директор "Абхазской топливной компании" Беслан Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. 20.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-20T16:58+0300

2022-04-20T16:58+0300

2022-04-20T17:31+0300

в абхазии

хищения

преступления

новости

топливо

суд

налоги

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора Госкомпании "Абхазтоп" Беслана Авидзба направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.Громкое дело о хищениях в крупном размере в отношении экс-гендиретокра Госкомпании было возбуждено в марте 2020 года. Авидзба обвиняется в хищении почти 150 миллионов рублей. Ему вменено совершение восьми эпизодов хищения госимущества в особо крупном размере с использованием служебного положения путем присвоения и растраты и одного эпизода хищения имущества компании путем мошенничества.Генпрокуратура сообщает также, что в результате расследования уголовного дела в Министерство экономики Абхазии внесено представление о применении мер дисциплинарного характера в отношении заместителей гендиректора и главного бухгалтера предприятия с рассмотрением вопроса об освобождении их от занимаемой должности. Представление внесено и в Министерство по налогам и сборам республики в связи с выявленными нарушениями в деятельности налоговых инспекторов по Гулрыпшскому району.

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хищения, преступления, новости, топливо, суд, налоги