https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-vody-1038751060.html
Часть Гудаутского района останется без воды
Часть Гудаутского района останется без воды
Ограничения связаны с ремонтными работами на подстанциях и временным отключением электричества днем 21 апреля. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T10:37+0300
2022-04-21T10:37+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Жители части Гудаутского района останутся без воды днем в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба МУП "Гудаутский водоканал". Ограничения связаны с обесточиванием подстанции "Мцара", на которой запланировано проведение ремонтных и профилактических работ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/gudautskiy-i-gagrskiy-rayony-ostanutsya-bez-sveta-dnem-v-chetverg-21-aprelya-1038740158.html
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абхазия, водоснабжение, новости
Часть Гудаутского района останется без воды
10:37 21.04.2022 (обновлено: 11:22 21.04.2022)
Ограничения связаны с ремонтными работами на подстанциях и временным отключением электричества днем 21 апреля.
СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Жители части Гудаутского района останутся без воды днем в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба МУП "Гудаутский водоканал".
Подача питьевой воды будет прекращена с 11:00 до 16:00.
Ограничения связаны с обесточиванием подстанции "Мцара", на которой запланировано проведение ремонтных и профилактических работ.