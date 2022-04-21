https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/chast-gudautskogo-rayona-ostanetsya-bez-vody-1038751060.html

Часть Гудаутского района останется без воды

Часть Гудаутского района останется без воды

Ограничения связаны с ремонтными работами на подстанциях и временным отключением электричества днем 21 апреля. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Жители части Гудаутского района останутся без воды днем в четверг, 21 апреля, сообщает пресс-служба МУП "Гудаутский водоканал". Ограничения связаны с обесточиванием подстанции "Мцара", на которой запланировано проведение ремонтных и профилактических работ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/gudautskiy-i-gagrskiy-rayony-ostanutsya-bez-sveta-dnem-v-chetverg-21-aprelya-1038740158.html

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абхазия, водоснабжение, новости