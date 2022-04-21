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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/film-o-zhitelyakh-abkhazii-propavshikh-bez-vesti-vo-vremya-voyny-pokazali-v-agu-1038763220.html
Фильм о жителях Абхазии, пропавших без вести во время войны, показали в АГУ
Фильм о жителях Абхазии, пропавших без вести во время войны, показали в АГУ
Цель проекта "Возвращение имени", в рамках которого был снят фильм - сохранение исторической памяти о воинах Красной армии, пропавших без вести или погибших во... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T19:40+0300
2022-04-21T19:55+0300
в абхазии
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великая отечественная война (1941-1945)
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В Абхазском государственном университете прошел показ фильма о поиске родственников жителей Абхазии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт университета.Помимо студентов университета, на показе также присутствовали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.В рамках проекта "Возвращение имени" идет работа по поиску узников фашизма, пропавших без вести в концлагерях и их родных, а также бойцов Красной армии, павших на фронтах Великой Отечественной войныПроект приобрел международный характер, и также проводится в других странах СНГ. В Абхазии участники "Возвращения имени" занимаются поиском родных пропавших без вести и узников концлагерей почти "вручную" - архивы и базы данных были практически утеряны во время войны 1992-1993 годов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211209/predpremernyy-pokaz-filma-poisk-o-voinakh-velikoy-otechestvennoy-voyny-proshel-v-sukhume-1036666737.html
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агу, новости, великая отечественная война (1941-1945)

Фильм о жителях Абхазии, пропавших без вести во время войны, показали в АГУ

19:40 21.04.2022 (обновлено: 19:55 21.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук АГУ
АГУ - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Цель проекта "Возвращение имени", в рамках которого был снят фильм - сохранение исторической памяти о воинах Красной армии, пропавших без вести или погибших во время Великой Отечественной войны.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В Абхазском государственном университете прошел показ фильма о поиске родственников жителей Абхазии, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает сайт университета.
Часовой документальный фильм "Поиск" был снят в рамках проекта "Возвращение имени" режиссером Дмитрием Статейновым. По его словам, все, кто был причастен к созданию ленты, старались передать зрителю то мужество, с которым люди справлялись со всеми трудностями и лишениями, которые принесла им война.
Помимо студентов университета, на показе также присутствовали курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.
Предпремьерный показ фильма Поиск. - Sputnik Абхазия, 1920, 09.12.2021
В Абхазии
Предпремьерный показ фильма "Поиск" о воинах Великой Отечественной войны прошел в Сухуме
9 декабря 2021, 18:50
В рамках проекта "Возвращение имени" идет работа по поиску узников фашизма, пропавших без вести в концлагерях и их родных, а также бойцов Красной армии, павших на фронтах Великой Отечественной войны
Проект приобрел международный характер, и также проводится в других странах СНГ. В Абхазии участники "Возвращения имени" занимаются поиском родных пропавших без вести и узников концлагерей почти "вручную" - архивы и базы данных были практически утеряны во время войны 1992-1993 годов.
В Абхазии
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