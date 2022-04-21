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https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/gumanitarnyy-gruz-iz-abkhazii-dostavlen-dobrovoltsam-na-donbasse-1038762889.html
Гуманитарный груз из Абхазии доставлен добровольцам на Донбассе
Гуманитарный груз из Абхазии доставлен добровольцам на Донбассе
Абхазские спасатели под руководством главы МЧС отправились на Донбасс с гуманитарным грузом для добровольцев из республики накануне, 20 апреля. 21.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк с гуманитарной помощью для абхазских добровольцев, сообщается на сайте спасательного ведомства.Абхазским добровольцам, защищающим мирных жителей Донбасса, доставлено 10 тонн груза. Гуманитарная акция проведена по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.Бойцам повезли продукты питания, бутилированную воду, а также одежду, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены. Груз сформировали как на средства госбюджета, так и на личные пожертвования граждан Абхазии.Это пятая по счету поездка абхазских спасателей на Донбасс с начала обострения ситуации в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/mchs-otpravilo-na-donbass-gumanitarnyy-gruz-dlya-abkhazskikh-dobrovoltsev-1038743712.html
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Гуманитарный груз из Абхазии доставлен добровольцам на Донбассе

19:15 21.04.2022 (обновлено: 19:23 21.04.2022)
© Foto / МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк. - Sputnik Абхазия, 1920, 21.04.2022
© Foto / МЧС Абхазии
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Абхазские спасатели под руководством главы МЧС отправились на Донбасс с гуманитарным грузом для добровольцев из республики накануне, 20 апреля.
СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк с гуманитарной помощью для абхазских добровольцев, сообщается на сайте спасательного ведомства.
Абхазским добровольцам, защищающим мирных жителей Донбасса, доставлено 10 тонн груза. Гуманитарная акция проведена по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.
© Foto / МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк. - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
© Foto / МЧС Абхазии Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк. - Sputnik Абхазия
2/2
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
1/2
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
2/2
© Foto / МЧС Абхазии
Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк.
Бойцам повезли продукты питания, бутилированную воду, а также одежду, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены. Груз сформировали как на средства госбюджета, так и на личные пожертвования граждан Абхазии.
Это пятая по счету поездка абхазских спасателей на Донбасс с начала обострения ситуации в регионе.
Гуманитарный груз из Абхазии для ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 20.04.2022
В Абхазии
Глава МЧС отправился на Донбасс с гуманитарным грузом для абхазских добровольцев
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