https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/gumanitarnyy-gruz-iz-abkhazii-dostavlen-dobrovoltsam-na-donbasse-1038762889.html

Гуманитарный груз из Абхазии доставлен добровольцам на Донбассе

Гуманитарный груз из Абхазии доставлен добровольцам на Донбассе

Абхазские спасатели под руководством главы МЧС отправились на Донбасс с гуманитарным грузом для добровольцев из республики накануне, 20 апреля. 21.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 апр - Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии во главе с министром Львом Квициния прибыли в Донецк с гуманитарной помощью для абхазских добровольцев, сообщается на сайте спасательного ведомства.Абхазским добровольцам, защищающим мирных жителей Донбасса, доставлено 10 тонн груза. Гуманитарная акция проведена по поручению президента Абхазии Аслана Бжания.Бойцам повезли продукты питания, бутилированную воду, а также одежду, спальные принадлежности, берцы, средства личной гигиены. Груз сформировали как на средства госбюджета, так и на личные пожертвования граждан Абхазии.Это пятая по счету поездка абхазских спасателей на Донбасс с начала обострения ситуации в регионе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/mchs-otpravilo-na-donbass-gumanitarnyy-gruz-dlya-abkhazskikh-dobrovoltsev-1038743712.html

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