https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/inoagentam-zapretyat-vmeshivatsya-v-obrazovanie-detey-v-rossii-1038757879.html
Иноагентам запретят вмешиваться в образование детей в России
Иноагентам запретят вмешиваться в образование детей в России
В рамках российского законодательства, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он... 21.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-21T15:50+0300
2022-04-21T15:50+0300
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СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Гражданам и организациям, признанным в России иноагентами, запретят вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, сообщает официальный Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.По мнению Пискарева, любая деструктивная деятельность в отношении детей должна пресекаться, и в этом законодателей поддерживают и родители школьников, и сами педагоги.Кроме того, иностранные агенты не смогут быть инвесторами на стратегических предприятиях, важных для обороны и безопасности страны. К таким предприятиям относятся производители вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых.Также рассматриваемый законопроект предусматривает, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку.В настоящее время Минюст России ведет одновременно четыре реестра иностранных агентов, разрозненные положения об иноагентах закреплены в пяти федеральных законах. Одним из направлений работы комиссии Госдумы является единый законопроект, определяющий, кто может и не может быть признан иноагентом, дающий пояснения таким понятиям, как "иностранное влияние", "иностранные источники", "политическая деятельность".Также разрабатываемый законопроект предполагает ведение единого реестра и определяет порядок включения и исключения лиц и организаций из рядов иноагентов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-sravneniya-sssr-i-gitlerovskoy-germanii-1038516118.html
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россия, госдума рф, законодательство
Иноагентам запретят вмешиваться в образование детей в России
15:50 21.04.2022 (обновлено: 16:22 21.04.2022)
В рамках российского законодательства, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он занимается в России политической деятельностью "в интересах иностранного источника".
СУХУМ, 21 апр – Sputnik.
Гражданам и организациям, признанным в России иноагентами, запретят вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, сообщает
официальный Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.
"В частности, устанавливается запрет влияния иностранных агентов на детей в России в какой бы то ни было форме. Иностранным агентам предлагается запретить осуществлять преподавательскую, просветительскую, воспитательную деятельность в отношении несовершеннолетних, а также производить информационную продукцию для детей и подростков", – заявил председатель комиссии Василий Пискарев.
По мнению Пискарева, любая деструктивная деятельность в отношении детей должна пресекаться, и в этом законодателей поддерживают и родители школьников, и сами педагоги.
Кроме того, иностранные агенты не смогут быть инвесторами на стратегических предприятиях, важных для обороны и безопасности страны. К таким предприятиям относятся производители вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых.
Также рассматриваемый законопроект предусматривает, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку.
В настоящее время Минюст России ведет одновременно четыре реестра иностранных агентов, разрозненные положения об иноагентах закреплены в пяти федеральных законах.
Одним из направлений работы комиссии Госдумы является единый законопроект, определяющий, кто может и не может быть признан иноагентом, дающий пояснения таким понятиям, как "иностранное влияние", "иностранные источники", "политическая деятельность".
Также разрабатываемый законопроект предполагает ведение единого реестра и определяет порядок включения и исключения лиц и организаций из рядов иноагентов.