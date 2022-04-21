https://sputnik-abkhazia.ru/20220421/inoagentam-zapretyat-vmeshivatsya-v-obrazovanie-detey-v-rossii-1038757879.html

Иноагентам запретят вмешиваться в образование детей в России

Иноагентам запретят вмешиваться в образование детей в России

В рамках российского законодательства, человека независимо от гражданства могут признать "физлицом, выполняющим функции иностранного агента", если он... 21.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-21T15:50+0300

2022-04-21T15:50+0300

2022-04-21T16:22+0300

россия

госдума рф

законодательство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/15/1038757818_0:19:3069:1745_1920x0_80_0_0_af6a68e58df59e4c24586dfc66b83a02.jpg

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. Гражданам и организациям, признанным в России иноагентами, запретят вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними, сообщает официальный Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.По мнению Пискарева, любая деструктивная деятельность в отношении детей должна пресекаться, и в этом законодателей поддерживают и родители школьников, и сами педагоги.Кроме того, иностранные агенты не смогут быть инвесторами на стратегических предприятиях, важных для обороны и безопасности страны. К таким предприятиям относятся производители вооружений и военной техники, компании, работающие в сфере авиации и космонавтики, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых.Также рассматриваемый законопроект предусматривает, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку.В настоящее время Минюст России ведет одновременно четыре реестра иностранных агентов, разрозненные положения об иноагентах закреплены в пяти федеральных законах. Одним из направлений работы комиссии Госдумы является единый законопроект, определяющий, кто может и не может быть признан иноагентом, дающий пояснения таким понятиям, как "иностранное влияние", "иностранные источники", "политическая деятельность".Также разрабатываемый законопроект предполагает ведение единого реестра и определяет порядок включения и исключения лиц и организаций из рядов иноагентов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gosduma-prinyala-zakon-o-zaprete-sravneniya-sssr-i-gitlerovskoy-germanii-1038516118.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, госдума рф, законодательство